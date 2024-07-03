«Такого еще не было»: как прошел первый конкурс красоты в СССР и что стало с первой мисс — 16-летней Машей Калининой

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— Такого еще никогда не было в Москве. Конкурс красоты, — восклицали телевизионные дикторы в 1988 году. — Еще несколько лет назад в этом увидели бы тлетворное влияние Запада, опасное нарушение основ морали.



Перестройка принесла в СССР «Пепси», джинсы и конкурсы красоты. Самый первый из которых — «Московская красавица» — прошел в 1988 году. Организаторы заявили — главной красоткой страны может стать любая, а потому на отборочный тур съехались аж 2,5 тысячи девушек. До самого конкурса добрались лишь 36 претенденток.



«Лужники», 10 тысяч зрителей, трансляция по Центральному телевидению. Ведущим стал тогда еще не требующий вращать барабан и назвать букву Леонид Якубович, в жюри — Муслим Магомаев, Михаил Задорнов, Анастасия Вертинская, Марк Розовский. Но в финале выбрать самую первую мисс СССР оказалось довольно сложно. Одна замужем и с ребенком, вторая без московской прописки, у третьей фамилия не та — Дурнева, у четвертой внешность не подходит. Так корона досталась 16-летней школьнице Маше Калининой. Девушка получила множество призов, но народной любви в их числе не оказалось.

