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Развлечения День города 2024 года Певец Kamazz разозлился во время выступления в «Арене» — он бросил микрофон и ушел со сцены

Певец Kamazz разозлился во время выступления в «Арене» — он бросил микрофон и ушел со сцены

Причиной стали проблемы со звуком

1 294
11 комментариев
На певца пришли сотни зрителей

В парке «Арена» в Новосибирске во время празднования Дня города хедлайнер Kamazz бросил микрофон на пульт диджея и ушел со сцены, не попрощавшись. Как передает корреспондент НГС Сергей Уланов, несколько раз во время выступления были проблемы со звуком.

— Он ругался на «звукарей» и говорил, что если повторится, то он уйдет. И он ушел, — передает корреспондент НГС.

Проблемы со звуком были несколько раз

После певца на сцену вышел ведущий, который извинился. Толпа скандировала «Kamazz».

Ведущий извинился перед певцом

Вскоре певец вернулся на сцену и решил исполнить песню «Принцесса», чтобы исправить эффект из-за смазанной концовки концерта.

Мы продолжаем следить за тем, что происходит на Дне города в онлайн-трансляции.

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Комментарии
11
Директор Завода (Ржака)
30 июня 2024, 22:51
Слушать этот бред - себя не уважать
Жарю Жир
30 июня 2024, 22:57
щас я его нагуглю. истерик какой-то
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