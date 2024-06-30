Певец Kamazz разозлился во время выступления в «Арене» — он бросил микрофон и ушел со сцены

В парке «Арена» в Новосибирске во время празднования Дня города хедлайнер Kamazz бросил микрофон на пульт диджея и ушел со сцены, не попрощавшись. Как передает корреспондент НГС Сергей Уланов, несколько раз во время выступления были проблемы со звуком.
— Он ругался на «звукарей» и говорил, что если повторится, то он уйдет. И он ушел, — передает корреспондент НГС.
После певца на сцену вышел ведущий, который извинился. Толпа скандировала «Kamazz».
Вскоре певец вернулся на сцену и решил исполнить песню «Принцесса», чтобы исправить эффект из-за смазанной концовки концерта.
Мы продолжаем следить за тем, что происходит на Дне города в онлайн-трансляции.