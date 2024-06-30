«Он не хочет идти на компромиссы»: НГС попросил таролога погадать для Новосибирска — достроят ли мост и что ждёт нового мэра?

Новосибирску выпал не самый простой расклад Источник: Анна Скок / NGS.ru











К 2024 году у новосибирцев накопилось слишком много вопросов, ответы на которые, кажется, не может дать никто. От прозаического «когда же наконец достроят четвертый мост» до философского «что же с нами всеми будет дальше». Журналисты НГС — не исключение. Слегка встревоженные обилием погодных, техногенных и управленческих катаклизмов, которые произошли в Новосибирске за последние полгода, мы решили использовать все методы прогнозирования. Накануне дня города НГС задал самые злободневные вопросы о Новосибирске эзотерику. К результатам мы просим отнестись с долей скепсиса: в конце концов, это просто развлечение.



Гадание на любимого

Найти таролога, который готов разложить карты для журналистов, оказывается не самой простой задачей. Методично перебирая предложения от эзотериков всех мастей на Авито, я довольно быстро убеждаюсь: часть магов начинает нервничать, едва услышав слово «корреспондент», и, похоже, опасаются публичности, другие — рады помочь, но только если их не будут фотографировать, а третьи дипломатично обещают перезвонить и потом этого не делают.

Непросто выбрать и из тех, кто готов гадать: все тарологи как один — потомственные эзотерики с десятилетиями практики, и сходу понять, кто из них умеет прозревать будущее лучше конкурентов, — непросто.



Гадалка Станислава — не исключение. Управляться с картами девушка, по ее словам, научилась от бабушки (в честь которой она и взяла рабочий псевдоним), но освоила не только обычные «цыганские», но и таро. Антуражем она явно тоже не пренебрегает: в выделенном под гадания уголке стоит небольшой застеленный черной скатертью стол, на нем — подготовленная колода, зажженные свечи и явно настоящий череп какого-то копытного животного.



— А это помогает гаданию?



— Это для вас, — бесхитростно отвечает таролог. — Вы же фотографировать будете.



За спиной у нее дверцы шкафа, и подумав, Станислава занавешивает ручки черным шарфом. С определенного ракурса это выглядит так, будто она раскинула крылья.

Гадать Станислава научилась от бабушки, и в какие-то моменты ей легко поверить: даже не зная точно, что гадает не человеку, а городу, она описывает прошлое и настоящее Новосибирска довольно близко к истине Источник: Анна Скок / NGS.ru











Для чистоты опыта я не говорю Станиславе, что интересует меня город, и описываю Новосибирск как мужчину, скорее пожилого (131 год — не шуточки!), судьба которого меня очень волнует. Я его безумно люблю, но порой — от всей души ненавижу и даже подумываю расстаться с ним навсегда. Но возлюбленный каждый раз делает что-то, что убеждает меня: мы созданы друг для друга. Он ко мне тоже относится странно: регулярно бывает холоден, но также часто — очень горяч. В общем, сложные отношения, можно сказать даже, нездоровые.



Станислава в ответ начинает раскладывать карты, на ходу поясняя, что этот расклад называется «кельтский крест».



— Ваш мужчина пережил эпоху тотального разрушения и отчаяния. Десятка мечей, — демонстрирует карту Станислава, — Одна из самых тяжелых карт — это был провал, разрыв отношений и потеря любви. Тяжелый период закончился, сменившись богатством, стабильностью и обещаниями финансового успеха в будущем. Если мы смотрим на этот период в контексте семейных отношений, это была верность и укрепление семейных связей. Но и этот светлый этап уже в прошлом.



Я немедленно начинаю соображать, к какому историческому периоду стоит отнести описанный период времени: семейные отношения в новосибирской верхушке особенно сильно были укреплены в нулевые, когда Александр Солодкин-старший занимал пост советника губернатора Новосибирской области, а его сын Александр Солодкин-младший был вице-мэром города. Правда, закончилась эта история уголовным делом, зато семейные связи несомненно укреплялись.

В истории города были периоды, говорит таролог, которые могут описать только худшие карты из колоды Источник: Анна Скок / NGS.ru











Сегодня у Новосибирска, по словам Станиславы, все тоже не гладко: на сердце у моего любимого города, согласно раскладу, кризис. Новосибирск якобы погружен в тяжелые и неприятные отношения и испытывает разного рода психологические сложности и объективные неприятности.



— Он затруднен в выборе и достижении целей, многое мешает, — объясняет гадалка. — Какие-то подозрения, скандалы, неприятные разбирательства и встречи с неприятными людьми.



Я начинаю подозревать, что покойная бабушка Станислава Людвиговна и вправду передала внучке свой дар: уж неприятных людей город точно видит каждый день. Как, впрочем, и приятных.



— Но отчаиваться не надо: впереди нашего мужчину ждет помощь от покровителя, — утешает меня таролог. — При этом он уже и сам понимает, что должен взять на себя ответственность.



Следующая карта отвечает на вопрос, что думают о Новосибирске другие люди. Станислава открывает Пажа кубков и подтверждает то, что читатели НГС и так знают: вопреки сложностям большинство горожан Новосибирск очень любит.



— Это аркан радости, нежности, романтики и искренней симпатии, — объясняет таролог. — Это карта также может нести в себе известие о беременности или рождении малыша.



На столе у таролога настоящий череп — для создания мистической обстановки Источник: Анна Скок / NGS.ru











Этому я совсем не удивлена: у кого-нибудь в городе в ближайшее время ребенок точно родится. А может быть, речь идет о пополнении в зоопарке?



— И несмотря на эту любовь, ваш друг боится, что ему придется временно остановиться в своем развитии, что он окажется в тупике или в ситуации, требующей нестандартных решений. Сегодня он чувствует бессилие, принуждение. А он не хочет идти на компромиссы, — уверяет меня гадалка.



В качестве последней карты Станислава открывает известного даже далекому от эзотерики человек карту Дурак и радостно заявляет, что это — прекрасная перспектива: у человека, о котором мы говорим, есть все шансы бросить старую, неправильную жизнь и начать сначала, чтобы прийти в радостное и счастливое будущее.



— Он способен на безумства, но в хорошем смысле этого слова, как новатор или ребенок, — объясняет гадалка. — Дурак обещает начало нового цикла, новой профессии или нового дела.



На этой стадии держать интригу дальше становится невозможно, и я объясняю Станиславе, что мужчина — это город Новосибирск. Пора переходить к конкретике.



Когда достроят мост и исчезнет пыль

Первый вопрос, который я задаю Станиславе непосредственно о городе, касается четвертого моста. Я спрашиваю таролога, когда его достроят, но она тут же поправляет меня:



— Когда — это неправильный вопрос, карты на него не отвечают. Нужно обозначить какой-то срок.



— Тогда будет ли достроен четвертый мост в этом году?



Таролог решительно снимает с колоды три верхние карты:



— Мы имеем бездействие, напряжение, нерешительность и адскую нервозность. Но вместе с тем — богатство, удовлетворение от жизни и прибыль. И переживания, и тревоги. Нет, определенно в этом году по новому мосту мы ездить не будем.



На вопрос о том, решится ли в городе проблема пыли, карты тоже отвечают однозначно: выпадает Смерть. Вопреки жуткому названию она вовсе не означает, что новосибирцы задохнутся и умрут, а лишь говорит, что проблема не будет решена, пока не настанут кардинальные изменения.



Тогда я интересуюсь, как проявит себя новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Если верить раскладу, он пока сосредоточен на том, чтобы войти в дела: Станислава демонстрирует перевернутую карту Силы.



— Пока имеется некоторая потеря контроля, возможно, переоценка своих сил, — объясняет гадалка.

Кто виноват в том, что в Первомайском сквере до сих пор стройка, не знают даже карты таро Источник: Анна Скок / NGS.ru











Не удержавшись, я спрашиваю, кто виноват в срыве сроков ремонта Первомайского сквера: мэрия и подрядчик кивают друг на друга, а людям-то интересно. Станислава послушно тасует карты и открывает новую.



— Верховная жрица — она отвечает за интуицию и мудрость. Мы видим верховную жрицу, разгадавшую какую-то тайну, вероятно, личность виновника. А сам он… кто-то очень счастливый, успешный, богатый, удовлетворенный жизнью. Мужчина. Скоро имя виновника откроется, — уверенно говорит Станислава.



На прощание она уверяет: карты не показывают будущее, которое нельзя изменить, а предупреждают о возможных опасностях и демонстрируют возможности, которые лучше не пропускать.



А раз так, возможно, мы и дождемся предсказанного нового этапа новаторства и счастья вместе с Новосибирском.



Журналисты НГС не в первый раз обращаются к тарологам в поисках ответов на сложные вопросы. Полгода назад мы спросили у эзотерика, когда закончится СВО, и каков будет курс доллара в конце года.