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Развлечения День города 2024 года эксперимент «Он не хочет идти на компромиссы»: НГС попросил таролога погадать для Новосибирска — достроят ли мост и что ждёт нового мэра?

«Он не хочет идти на компромиссы»: НГС попросил таролога погадать для Новосибирска — достроят ли мост и что ждёт нового мэра?

Журналисты представили город как пожилого мужчину — что о нем и его будущем рассказала эзотерик

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Новосибирску выпал не самый простой расклад

К 2024 году у новосибирцев накопилось слишком много вопросов, ответы на которые, кажется, не может дать никто. От прозаического «когда же наконец достроят четвертый мост» до философского «что же с нами всеми будет дальше». Журналисты НГС — не исключение. Слегка встревоженные обилием погодных, техногенных и управленческих катаклизмов, которые произошли в Новосибирске за последние полгода, мы решили использовать все методы прогнозирования. Накануне дня города НГС задал самые злободневные вопросы о Новосибирске эзотерику. К результатам мы просим отнестись с долей скепсиса: в конце концов, это просто развлечение.

Гадание на любимого

Найти таролога, который готов разложить карты для журналистов, оказывается не самой простой задачей. Методично перебирая предложения от эзотериков всех мастей на Авито, я довольно быстро убеждаюсь: часть магов начинает нервничать, едва услышав слово «корреспондент», и, похоже, опасаются публичности, другие — рады помочь, но только если их не будут фотографировать, а третьи дипломатично обещают перезвонить и потом этого не делают.

Непросто выбрать и из тех, кто готов гадать: все тарологи как один — потомственные эзотерики с десятилетиями практики, и сходу понять, кто из них умеет прозревать будущее лучше конкурентов, — непросто.

Гадалка Станислава — не исключение. Управляться с картами девушка, по ее словам, научилась от бабушки (в честь которой она и взяла рабочий псевдоним), но освоила не только обычные «цыганские», но и таро. Антуражем она явно тоже не пренебрегает: в выделенном под гадания уголке стоит небольшой застеленный черной скатертью стол, на нем — подготовленная колода, зажженные свечи и явно настоящий череп какого-то копытного животного.

— А это помогает гаданию?

— Это для вас, — бесхитростно отвечает таролог. — Вы же фотографировать будете.

За спиной у нее дверцы шкафа, и подумав, Станислава занавешивает ручки черным шарфом. С определенного ракурса это выглядит так, будто она раскинула крылья.

Гадать Станислава научилась от бабушки, и в какие-то моменты ей легко поверить: даже не зная точно, что гадает не человеку, а городу, она описывает прошлое и настоящее Новосибирска довольно близко к истине

Для чистоты опыта я не говорю Станиславе, что интересует меня город, и описываю Новосибирск как мужчину, скорее пожилого (131 год — не шуточки!), судьба которого меня очень волнует. Я его безумно люблю, но порой — от всей души ненавижу и даже подумываю расстаться с ним навсегда. Но возлюбленный каждый раз делает что-то, что убеждает меня: мы созданы друг для друга. Он ко мне тоже относится странно: регулярно бывает холоден, но также часто — очень горяч. В общем, сложные отношения, можно сказать даже, нездоровые.

Станислава в ответ начинает раскладывать карты, на ходу поясняя, что этот расклад называется «кельтский крест».

— Ваш мужчина пережил эпоху тотального разрушения и отчаяния. Десятка мечей, — демонстрирует карту Станислава, — Одна из самых тяжелых карт — это был провал, разрыв отношений и потеря любви. Тяжелый период закончился, сменившись богатством, стабильностью и обещаниями финансового успеха в будущем. Если мы смотрим на этот период в контексте семейных отношений, это была верность и укрепление семейных связей. Но и этот светлый этап уже в прошлом.

Я немедленно начинаю соображать, к какому историческому периоду стоит отнести описанный период времени: семейные отношения в новосибирской верхушке особенно сильно были укреплены в нулевые, когда Александр Солодкин-старший занимал пост советника губернатора Новосибирской области, а его сын Александр Солодкин-младший был вице-мэром города. Правда, закончилась эта история уголовным делом, зато семейные связи несомненно укреплялись.

В истории города были периоды, говорит таролог, которые могут описать только худшие карты из колоды

Сегодня у Новосибирска, по словам Станиславы, все тоже не гладко: на сердце у моего любимого города, согласно раскладу, кризис. Новосибирск якобы погружен в тяжелые и неприятные отношения и испытывает разного рода психологические сложности и объективные неприятности.

— Он затруднен в выборе и достижении целей, многое мешает, — объясняет гадалка. — Какие-то подозрения, скандалы, неприятные разбирательства и встречи с неприятными людьми.

Я начинаю подозревать, что покойная бабушка Станислава Людвиговна и вправду передала внучке свой дар: уж неприятных людей город точно видит каждый день. Как, впрочем, и приятных.

— Но отчаиваться не надо: впереди нашего мужчину ждет помощь от покровителя, — утешает меня таролог. — При этом он уже и сам понимает, что должен взять на себя ответственность.

Следующая карта отвечает на вопрос, что думают о Новосибирске другие люди. Станислава открывает Пажа кубков и подтверждает то, что читатели НГС и так знают: вопреки сложностям большинство горожан Новосибирск очень любит.

— Это аркан радости, нежности, романтики и искренней симпатии, — объясняет таролог. — Это карта также может нести в себе известие о беременности или рождении малыша.

На столе у таролога настоящий череп — для создания мистической обстановки

Этому я совсем не удивлена: у кого-нибудь в городе в ближайшее время ребенок точно родится. А может быть, речь идет о пополнении в зоопарке?

— И несмотря на эту любовь, ваш друг боится, что ему придется временно остановиться в своем развитии, что он окажется в тупике или в ситуации, требующей нестандартных решений. Сегодня он чувствует бессилие, принуждение. А он не хочет идти на компромиссы, — уверяет меня гадалка.

В качестве последней карты Станислава открывает известного даже далекому от эзотерики человек карту Дурак и радостно заявляет, что это — прекрасная перспектива: у человека, о котором мы говорим, есть все шансы бросить старую, неправильную жизнь и начать сначала, чтобы прийти в радостное и счастливое будущее.

— Он способен на безумства, но в хорошем смысле этого слова, как новатор или ребенок, — объясняет гадалка. — Дурак обещает начало нового цикла, новой профессии или нового дела.

На этой стадии держать интригу дальше становится невозможно, и я объясняю Станиславе, что мужчина — это город Новосибирск. Пора переходить к конкретике.

Когда достроят мост и исчезнет пыль

Первый вопрос, который я задаю Станиславе непосредственно о городе, касается четвертого моста. Я спрашиваю таролога, когда его достроят, но она тут же поправляет меня:

— Когда — это неправильный вопрос, карты на него не отвечают. Нужно обозначить какой-то срок.

— Тогда будет ли достроен четвертый мост в этом году?

Таролог решительно снимает с колоды три верхние карты:

— Мы имеем бездействие, напряжение, нерешительность и адскую нервозность. Но вместе с тем — богатство, удовлетворение от жизни и прибыль. И переживания, и тревоги. Нет, определенно в этом году по новому мосту мы ездить не будем.

На вопрос о том, решится ли в городе проблема пыли, карты тоже отвечают однозначно: выпадает Смерть. Вопреки жуткому названию она вовсе не означает, что новосибирцы задохнутся и умрут, а лишь говорит, что проблема не будет решена, пока не настанут кардинальные изменения.

Тогда я интересуюсь, как проявит себя новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Если верить раскладу, он пока сосредоточен на том, чтобы войти в дела: Станислава демонстрирует перевернутую карту Силы.

— Пока имеется некоторая потеря контроля, возможно, переоценка своих сил, — объясняет гадалка.

Кто виноват в том, что в Первомайском сквере до сих пор стройка, не знают даже карты таро

Не удержавшись, я спрашиваю, кто виноват в срыве сроков ремонта Первомайского сквера: мэрия и подрядчик кивают друг на друга, а людям-то интересно. Станислава послушно тасует карты и открывает новую.

— Верховная жрица — она отвечает за интуицию и мудрость. Мы видим верховную жрицу, разгадавшую какую-то тайну, вероятно, личность виновника. А сам он… кто-то очень счастливый, успешный, богатый, удовлетворенный жизнью. Мужчина. Скоро имя виновника откроется, — уверенно говорит Станислава.

На прощание она уверяет: карты не показывают будущее, которое нельзя изменить, а предупреждают о возможных опасностях и демонстрируют возможности, которые лучше не пропускать.

А раз так, возможно, мы и дождемся предсказанного нового этапа новаторства и счастья вместе с Новосибирском.

Журналисты НГС не в первый раз обращаются к тарологам в поисках ответов на сложные вопросы. Полгода назад мы спросили у эзотерика, когда закончится СВО, и каков будет курс доллара в конце года.

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Комментарии
29
Пегас
30 июня 2024, 11:16
Бред. Это и так понятно. Мост не достроят, там ничего не делается. Пока губернатора не поменяют ничего не изменится. Мэра поменяли, теперь на Локтя не свалишь, поставили своего, который кроме как делать деньги на Ростелекоме и взятках в госдуре ничего не может. Или его посадят или будут еще хуже. И без карт все видно.
Поддерживаю
30 июня 2024, 11:32
Просто нужно было посадить директора вис, всем замам повестки к следователю, сразу бы мост достроили и деньги нашли.
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