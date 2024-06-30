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Чем заняться сегодня в Новосибирске: расписание на День города

Вечером горожан ждет несколько бесплатных концертов

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Празднования будут идти весь день

Сегодня, 30 июня, Новосибирск отмечает 131 год. НГС собрал самые интересные события в одной карточке.

На Михайловской набережной День города 30 июня начнется в 12 часов с официальных речей руководителей города и области. В 13:00 будет открытие проекта «Обские фестивали» и парад судов. Днем там будет петь хор из детей и взрослых, а в 15:00 начнется проект «Город танцует». В 21:00 начнется выступление группы «Пицца».

Помимо этого, с 12:00 до 18:00 будет работать «Семейный парк», в котором можно поиграть в шашки, твистер, домино, попрыгать в гигантские классики.

В парке «Арена» запланирован фестиваль (0+), который начнется в 12 часов и закончится в 22:00. На сцене выступят победители творческого конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска» и приглашенные артисты. Хедлайнером программы станет певец Kamazz. В конце фестиваля покажут фаер-шоу от шоу-группы «Аврора».

Ирина Салтыкова (12+) выступит в Центральном парке в 21:00. После концерта там запланировано файер-шоу.

Хедлайнером на Михайловской набережной станет группа «Пицца»

Большую программу подготовил Музей Новосибирска. Так в музее на набережной откроются несколько выставок (7+), а с 10:00 до 13:00 можно будет принять участие в исторической игротеке «За 300 лет до Новосибирска» (7+). В 15:00 начнется пешеходная иммерсивная экскурсия (0+).

В Музее Железнодорожного района в 16:00 начнется «исторический флешмоб» (0+), когда сотрудники музея пойдут по центру города в исторических образах с рассказом об истории города. В музее «Заельцовка» с 10 утра и до 19:00 будут показывать фильмы об истории Новосибирска (7+).

«Музей Калининского района «На Богданке» с 10 утра откроет интерактив «Пляжные находки» (0+), во время которого надо будет найти маленький предмет в контейнере с песком. Также можно будет порисовать цветными мелками на асфальте. В музее Первомайского района будут и пешеходные экскурсии, и лекции, и выставки. В музее Советского района «Чёмы» в 15:00 начнется «темный-темный квест» (10+), во время которого нужно будет найти клад на «морском дне» и поучиться в школе шифровальщиков.

На площади Пименова традиционно пройдет выставка достижений новосибирского хозяйства. В ней примут участие промышленные предприятия города. А также пройдет «Шоу экскаваторов».

В «Березовой роще» пройдет ярмарка-презентация городских общественных инициатив «Активный город» (0+). Она начнется в 13:00 и закончится в 18:00. Будет около 200 выставочных зон, мастер-классы и благотворительные акции. Праздничные программы будут и в других парках: «Бугринская роща», «Заельцовский», имени С. М. Кирова, «Первомайский», «Сосновый бор». В парке «Затулинский» запланировано караоке-шоу в 15:00, а в 19:00 — Dj-сет. А в парке «У моря Обского» с 12 до 16:00 будет идти шахматный турнир.

В «Доме да Винчи» в 12:00 будет экскурсия-погружение «Первый книжный магазин Новониколаевска» (6+), настольные игры «Разгадай Новосибирск» (6+), в 15:00 мастер-класс «Новосибирск в линогравюре» (6+).

Редакция НГС сегодня будетвести онлайн-трансляцию с мероприятий. Присылайте ваши фото и сообщения о том, как вы сегодня отдыхаете. Расскажем об этом всему городу.
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Сегодня вечером также продлят работу метро: уехать новосибирцы смогут до часа ночи.

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