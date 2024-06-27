«Приходите на пешие прогулки»: в парке «Арена» на День города ограничат движение самокатов и велосипедов

Об этом сообщили в МАУ «Дирекция городских парков» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в конце июня ограничат движение велосипедов и самокатов в парке «Арена». Временное ограничение введут на время проведения праздничных мероприятий 29 и 30 июня — в эти даты в Новосибирске отмечают День города.



Об этом сообщили в соцсетях МАУ «Дирекция городских парков». Уточняется, что речь идет и о других средствах передвижения.



— На время проведения праздничных мероприятий 29 и 30 июня мы вводим временное ограничение в парке «Арена» на движение самокатов, велосипедов и других средств передвижения в целях безопасности и комфорта окружающих, — сказано в сообщении. — Приходите на пешие прогулки по нашему парку в праздничные дни.

Несколько дней назад, 25 июня, мэр Новосибирска предложил ограничить движение самокатов. В городской администрации опасаются инцидентов во время массовых мероприятий.

