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Развлечения «Приходите на пешие прогулки»: в парке «Арена» на День города ограничат движение самокатов и велосипедов

«Приходите на пешие прогулки»: в парке «Арена» на День города ограничат движение самокатов и велосипедов

Ограничение будет действовать 29 и 30 июня

90
1 комментарий
Об этом сообщили в МАУ «Дирекция городских парков»

В Новосибирске в конце июня ограничат движение велосипедов и самокатов в парке «Арена». Временное ограничение введут на время проведения праздничных мероприятий 29 и 30 июня — в эти даты в Новосибирске отмечают День города.

Об этом сообщили в соцсетях МАУ «Дирекция городских парков». Уточняется, что речь идет и о других средствах передвижения.

— На время проведения праздничных мероприятий 29 и 30 июня мы вводим временное ограничение в парке «Арена» на движение самокатов, велосипедов и других средств передвижения в целях безопасности и комфорта окружающих, — сказано в сообщении. — Приходите на пешие прогулки по нашему парку в праздничные дни.

Несколько дней назад, 25 июня, мэр Новосибирска предложил ограничить движение самокатов. В городской администрации опасаются инцидентов во время массовых мероприятий.

В последние выходные июня в Новосибирске пройдет сразу два масштабных события: День молодежи и День города. НГС собрал всё самое интересное в двух карточках.

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Парк Арена Ограничение движения Самокат Велосипед День города
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Комментарии
3
Гость
27 июня 2024, 19:13
ОБАЛДЕТЬ! Вместо того чтоб эти самокаты- убийцы запретить вообще навсегда!
276674750
27 июня 2024, 19:15
электроСамокаты нужно ограничить навсегда.Задолбали.
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