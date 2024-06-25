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Развлечения Парад судов и выступление «Пиццы»: что будет на День города в Новосибирске — расписание в карточках

Парад судов и выступление «Пиццы»: что будет на День города в Новосибирске — расписание в карточках

В этом году на выходные выпало сразу два праздника

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День города будет идти два дня

В Новосибирске в выходные 29 и 30 июня пройдет сразу два масштабных события: День молодежи и День города. В этом году Новосибирску исполняется 131 год. Мероприятия запланированы в каждом парке города и в большинстве музеев. НГС собрал все самое интересное в двух карточках.

В субботу, 29 июня, в парке «Арена» пройдет День молодежи. Он начнется в 12 часов и закончится в 22:00. В парке запланированы фестиваль по чир-спорту, турнир по фиджитал-баскетболу, танцевальные батлы, выступление музыкальных групп Новосибирска, фестиваль короткометражного кино, презентация молодежных движений и патриотических клубов, интерактивные площадки для детей разных возрастов и другие локации.

На главной сцене будет фестиваль КВН, шоу программа «Истории большой страны», подведение итогов регионального конкурса «Молодежная столица Новосибирской области». В конце выступит хэдлайнер, местная группа «Айвазовский оркестра». Как пишут организаторы, участие бесплатное, но нужно получить билет.

Празднование начнется в 8 утра

На Михайловской набережной праздничное утро начнется с парада сапсерферов в рамках мероприятия «Новосибирск спортивный». В 10 утра запланирована зарядка с олимпийскими чемпионами. На набережной будут проходить мастер-классы, можно будет поиграть в хоккей и бильярд, позаниматься фитнесом и танцами. Также с 10 утра и до 15:00 будет работать спортивная площадка с выполнением нормативов ГТО. На набережной откроют игровую детскую площадку и будут дегустации.

В 19:00 на правом берегу начнется препати рок-фестиваля «Ветер Сибири» (0+). Выступать будут группа «Парк Горького», МУККА и «АнимациЯ».

Свою программу подготовили в «Башне» на Маркса. Там пройдет фестиваль «Не забыть молодость» (0+). Как рассказывают организаторы, можно будет сплести фенечку, создать собственную бусину, оформить коллаж. Мероприятие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.

Хэдлайнером на Михайловской набережной станет группа «Пицца»

На Михайловской набережной День города 30 июня начнется в 12 часов с официальных речей руководителей города и области. В 13:00 будет открытие проекта «Обские фестивали» и парад судов. Днем там будет петь хор из детей и взрослых, а в 15:00 начнется проект «Город танцует». В 21:00 начнется выступление группы «Пицца».

Помимо этого с 12:00 до 18:00 будет работать «Семейный парк», в котором можно поиграть в шашки, твистер, домино, попрыгать в гигантские классики.

В парке «Арена» запланирован фестиваль (0+), который начнется в 12 часов и закончится в 22:00. На сцене выступят победители творческого конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска» и приглашенные артисты. Хэдлайнером программы станет певец Kamazz. В конце фестиваля покажут файер-шоу от шоу-группы «Аврора».

Большую программу подготовил Музей Новосибирска. Так в музеи на набережной откроются несколько выставок (7+), а с 10:00 до 13:00 можно будет принять участие в исторической игротеке «За 300 лет до Новосибирска» (7+). В 15:00 начнется пешеходная иммерсивная экскурсия (0+).

В Музее Железнодорожного района в 16:00 начнется «исторический флэшмоб» (0+), когда сотрудники музея пойдут по центру города в исторических образах с рассказом об истории города. В музеи «Заельцовка» с 10 утра и до 19:00 будут показывать фильмы об истории Новосибирска (7+).

«Музей Калининского района «На Богданке» с 10 утра откроет интерактив «Пляжные находки» (0+), во время которого надо будет найти маленький предмет в контейнере с песком. Также можно будет порисовать цветными мелками на асфальте. В музее Первомайского района будут и пешеходные экскурсии, и лекции, и выставки. В музее Советского района «Чёмы» в 15:00 начнется «темный-темный квест» (10+), во время которого нужно будет найти клад на «морском дне» и поучиться в школе шифровальщиков.

На площади Пименова традиционно пройдет выставка достижений новосибирского хозяйства. В ней примут участие промышленные предприятия города. А также пройдет «Шоу экскаваторов».

В «Березовой рощи» пройдет ярмарка-презентация городских общественных инициатив «Активный город» (0+). Она начнется в 13:00 и закончится в 18:00. Будет около 200 выставочных зон, мастер-классы и благотворительные акции. Праздничные программы будут и в других парках: «Бугринская роща», «Заельцовский», «имени с. М. Кирова», «Первомайский», «Сосновый бор». В парке «Затулинский» запланирована караоке-шоу в 15:00, а в 19:00 — Dj — сет. А в парке «У моря Обского» с 12 до 16:00 будет идти шахматный турнир.

В «Доме да Винчи» в 12:00 будет экскурсия-погружение «Первый книжный магазин Новониколаевска» (6+), настольные игры «Разгадай Новосибирск» (6+), в 15:00 Мастер-класс «Новосибирск в линогравюре» (6+).

В Новосибирске продлят работу метро в День города. Уехать новосибирцы смогут до часа ночи.

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