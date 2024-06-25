Парад судов и выступление «Пиццы»: что будет на День города в Новосибирске — расписание в карточках

День города будет идти два дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в выходные 29 и 30 июня пройдет сразу два масштабных события: День молодежи и День города. В этом году Новосибирску исполняется 131 год. Мероприятия запланированы в каждом парке города и в большинстве музеев. НГС собрал все самое интересное в двух карточках.

В субботу, 29 июня, в парке «Арена» пройдет День молодежи. Он начнется в 12 часов и закончится в 22:00. В парке запланированы фестиваль по чир-спорту, турнир по фиджитал-баскетболу, танцевальные батлы, выступление музыкальных групп Новосибирска, фестиваль короткометражного кино, презентация молодежных движений и патриотических клубов, интерактивные площадки для детей разных возрастов и другие локации.

На главной сцене будет фестиваль КВН, шоу программа «Истории большой страны», подведение итогов регионального конкурса «Молодежная столица Новосибирской области». В конце выступит хэдлайнер, местная группа «Айвазовский оркестра». Как пишут организаторы, участие бесплатное, но нужно получить билет.

Празднование начнется в 8 утра Источник: Юрий Орлов











На Михайловской набережной праздничное утро начнется с парада сапсерферов в рамках мероприятия «Новосибирск спортивный». В 10 утра запланирована зарядка с олимпийскими чемпионами. На набережной будут проходить мастер-классы, можно будет поиграть в хоккей и бильярд, позаниматься фитнесом и танцами. Также с 10 утра и до 15:00 будет работать спортивная площадка с выполнением нормативов ГТО. На набережной откроют игровую детскую площадку и будут дегустации.

В 19:00 на правом берегу начнется препати рок-фестиваля «Ветер Сибири» (0+). Выступать будут группа «Парк Горького», МУККА и «АнимациЯ».

Свою программу подготовили в «Башне» на Маркса. Там пройдет фестиваль «Не забыть молодость» (0+). Как рассказывают организаторы, можно будет сплести фенечку, создать собственную бусину, оформить коллаж. Мероприятие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.

Хэдлайнером на Михайловской набережной станет группа «Пицца» Источник: Юрий Орлов











На Михайловской набережной День города 30 июня начнется в 12 часов с официальных речей руководителей города и области. В 13:00 будет открытие проекта «Обские фестивали» и парад судов. Днем там будет петь хор из детей и взрослых, а в 15:00 начнется проект «Город танцует». В 21:00 начнется выступление группы «Пицца».



Помимо этого с 12:00 до 18:00 будет работать «Семейный парк», в котором можно поиграть в шашки, твистер, домино, попрыгать в гигантские классики.

В парке «Арена» запланирован фестиваль (0+), который начнется в 12 часов и закончится в 22:00. На сцене выступят победители творческого конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска» и приглашенные артисты. Хэдлайнером программы станет певец Kamazz. В конце фестиваля покажут файер-шоу от шоу-группы «Аврора».

Большую программу подготовил Музей Новосибирска. Так в музеи на набережной откроются несколько выставок (7+), а с 10:00 до 13:00 можно будет принять участие в исторической игротеке «За 300 лет до Новосибирска» (7+). В 15:00 начнется пешеходная иммерсивная экскурсия (0+).

В Музее Железнодорожного района в 16:00 начнется «исторический флэшмоб» (0+), когда сотрудники музея пойдут по центру города в исторических образах с рассказом об истории города. В музеи «Заельцовка» с 10 утра и до 19:00 будут показывать фильмы об истории Новосибирска (7+).

«Музей Калининского района «На Богданке» с 10 утра откроет интерактив «Пляжные находки» (0+), во время которого надо будет найти маленький предмет в контейнере с песком. Также можно будет порисовать цветными мелками на асфальте. В музее Первомайского района будут и пешеходные экскурсии, и лекции, и выставки. В музее Советского района «Чёмы» в 15:00 начнется «темный-темный квест» (10+), во время которого нужно будет найти клад на «морском дне» и поучиться в школе шифровальщиков.

На площади Пименова традиционно пройдет выставка достижений новосибирского хозяйства. В ней примут участие промышленные предприятия города. А также пройдет «Шоу экскаваторов».

В «Березовой рощи» пройдет ярмарка-презентация городских общественных инициатив «Активный город» (0+). Она начнется в 13:00 и закончится в 18:00. Будет около 200 выставочных зон, мастер-классы и благотворительные акции. Праздничные программы будут и в других парках: «Бугринская роща», «Заельцовский», «имени с. М. Кирова», «Первомайский», «Сосновый бор». В парке «Затулинский» запланирована караоке-шоу в 15:00, а в 19:00 — Dj — сет. А в парке «У моря Обского» с 12 до 16:00 будет идти шахматный турнир.

В «Доме да Винчи» в 12:00 будет экскурсия-погружение «Первый книжный магазин Новониколаевска» (6+), настольные игры «Разгадай Новосибирск» (6+), в 15:00 Мастер-класс «Новосибирск в линогравюре» (6+).