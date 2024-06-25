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Дороги и транспорт «Много нареканий от горожан»: мэр Новосибирске предложил ограничить движение электросамокатов

«Много нареканий от горожан»: мэр Новосибирске предложил ограничить движение электросамокатов

Чиновники опасаются инцидентов во время массовых мероприятий

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Электросамокаты, по мнению чиновников, могут представлять угрозу

В Новосибирске в разы увеличилось количество травм, которые получают жители из-за электросамокатов. Об этом заявил Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии. Он привел данные на аппаратном совещании сегодня, 25 июня, в мэрии.

В свою очередь мэр Максим Кудрявцев поручил провести работу с компаниями проката.

— Большое количество нареканий идет от горожан по прокатам самокатов, поэтому с бизнесом тоже отработайте, чтобы максимально ограничить движение индивидуальных средств в местах проведения массовых мероприятий. Потому что люди травмируются, — подчеркнул мэр.

В ближайшие выходные в Новосибирске будут отмечать День молодежи и День города. А из-за проведения выпускных планируется усиление полиции.

На прошлой неделе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением создать спецподразделение МВД, которое будет заниматься исключительно контролем за электросамокатчиками.

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Электросамокат Мэрия Новосибирска Массовые мероприятия День города
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