«Много нареканий от горожан»: мэр Новосибирске предложил ограничить движение электросамокатов

Электросамокаты, по мнению чиновников, могут представлять угрозу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в разы увеличилось количество травм, которые получают жители из-за электросамокатов. Об этом заявил Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии. Он привел данные на аппаратном совещании сегодня, 25 июня, в мэрии.



В свою очередь мэр Максим Кудрявцев поручил провести работу с компаниями проката.

— Большое количество нареканий идет от горожан по прокатам самокатов, поэтому с бизнесом тоже отработайте, чтобы максимально ограничить движение индивидуальных средств в местах проведения массовых мероприятий. Потому что люди травмируются, — подчеркнул мэр.

В ближайшие выходные в Новосибирске будут отмечать День молодежи и День города. А из-за проведения выпускных планируется усиление полиции.