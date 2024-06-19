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Авто Вместо полного запрета: МВД предложили создать «полицию электросамокатов»

Вместо полного запрета: МВД предложили создать «полицию электросамокатов»

Оно должно будет следить за соблюдением ПДД и штрафовать нарушителей

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Для самокатчиков установлены особые правила дорожного движения, но не все их соблюдают

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением создать спецподразделение МВД, которое будет заниматься исключительно контролем за электросамокатчиками. Соответствующее обращение он направил в адрес главы Министерства внутренних дел Владимира Колокольцева (оно есть в распоряжении редакции Городских порталов).

— Основная задача такого подразделения заключалась бы в патрулировании пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением правил дорожного движения со стороны водителей СИМ (средств индивидуальной мобильности, так в официальных документах называют электросамокаты. — Прим. ред.), — говорится в обращении. — Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД, таких как превышение скорости, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна, опасное вождение, в том числе вождение в нетрезвом виде, беспорядочное оставление электросамокатов на тротуарах и в общественных местах, и штрафовать нарушителей.

Даванков отмечает, что установленные в 2022 году общие правила и обязанности пользователей электросамокатов (в том числе предельная скорость и ответственность за нарушение ПДД) стали позитивным шагом, но проблема недостаточного контроля за соблюдением этих правил остается. Он приводит данные соцопросов, согласно которым 73% жителей Москвы негативно относятся к электросамокатам в стоице, а 49% граждан считают, что их использование в городе нужно запретить. Такие предложения звучали ранее, полный запрет на электросамокаты в городах предлагала ввести в прошлом году член Совета Федерации Елена Афанасьева.

Как вам идея создать «полицию электросамокатов»?

Хорошая идея, и штрафов им добавьте
Надо не полицию создавать, а запретить их совсем
Да хоть велосипедную, следите за ними главное
За соблюдением ПДД следит ГАИ, вот пусть и следит, зачем еще одно подразделение
Не надо полицию, я буду аккуратней ездить, честно!

ПО ТЕМЕ
Самокаты Самокаты в Москве Электросамокаты Владислав Даванков МВД Владимир Колокольцев ПДД Полиция
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