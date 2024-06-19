Вместо полного запрета: МВД предложили создать «полицию электросамокатов»

Для самокатчиков установлены особые правила дорожного движения, но не все их соблюдают Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением создать спецподразделение МВД, которое будет заниматься исключительно контролем за электросамокатчиками. Соответствующее обращение он направил в адрес главы Министерства внутренних дел Владимира Колокольцева (оно есть в распоряжении редакции Городских порталов).



— Основная задача такого подразделения заключалась бы в патрулировании пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением правил дорожного движения со стороны водителей СИМ (средств индивидуальной мобильности, так в официальных документах называют электросамокаты. — Прим. ред.), — говорится в обращении. — Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД, таких как превышение скорости, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна, опасное вождение, в том числе вождение в нетрезвом виде, беспорядочное оставление электросамокатов на тротуарах и в общественных местах, и штрафовать нарушителей.



Даванков отмечает, что установленные в 2022 году общие правила и обязанности пользователей электросамокатов (в том числе предельная скорость и ответственность за нарушение ПДД) стали позитивным шагом, но проблема недостаточного контроля за соблюдением этих правил остается. Он приводит данные соцопросов, согласно которым 73% жителей Москвы негативно относятся к электросамокатам в стоице, а 49% граждан считают, что их использование в городе нужно запретить. Такие предложения звучали ранее, полный запрет на электросамокаты в городах предлагала ввести в прошлом году член Совета Федерации Елена Афанасьева.

