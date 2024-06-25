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Лето Власти Новосибирска заявили об усилении полиции в конце недели — с чем это связано

Власти Новосибирска заявили об усилении полиции в конце недели — с чем это связано

Сотрудники МВД перейдут на усиленную службу же 28 июня

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Выпускные в школах в этом году выпадают на 28–29 июня

В Новосибирске усилят наряды полиции на выпускные и День города. Об этом стало известно на аппаратном совещании при мэре.

— У нас в эти дни получается выпуск молодых офицеров, ожидается большое количество приезжих. И выпускные в школах 28–29 июня. Мы уже обговорили, в правоохранительные органы сообщили об усилении в рамках общественной безопасности, — отметил Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска.

Он также попросил глав администраций проверить системы оповещения в местах выпускных и усиления мер ЧОПов.

Выпускной бал для школьниц — событие высокой значимости. Современные бутики и магазины предлагают услугу подбора образа вместе со стилистом, в таком случае ошибиться невозможно. А мы решили посмотреть, как обстоят дела с ассортиментом на старой доброй барахолке — отправляемся на вещевой рынок.

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Полиция Выпускные в Новосибирске Мэрия Новосибирска Выпускной
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