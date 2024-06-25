Власти Новосибирска заявили об усилении полиции в конце недели — с чем это связано

В Новосибирске усилят наряды полиции на выпускные и День города. Об этом стало известно на аппаратном совещании при мэре.
— У нас в эти дни получается выпуск молодых офицеров, ожидается большое количество приезжих. И выпускные в школах 28–29 июня. Мы уже обговорили, в правоохранительные органы сообщили об усилении в рамках общественной безопасности, — отметил Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска.
Он также попросил глав администраций проверить системы оповещения в местах выпускных и усиления мер ЧОПов.
Выпускной бал для школьниц — событие высокой значимости. Современные бутики и магазины предлагают услугу подбора образа вместе со стилистом, в таком случае ошибиться невозможно. А мы решили посмотреть, как обстоят дела с ассортиментом на старой доброй барахолке — отправляемся на вещевой рынок.
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