Звезда выпускного бала: проверяем, можно ли на барахолке купить платье для главного школьного праздника

Корреспонденты НГС прошлись по двум торговым центрам — «Невский» и «Дружба» Источник: Алина Скитович











Выпускной бал для школьниц — событие высокой значимости: первый выход в свет, этакие юные Наташи Ростовы. Подготовка идет за много недель, а то и месяцев. Самое главное, разумеется, образ, а точнее — платье. Учесть нужно множество нюансов: чтобы хорошо село, по фигуре, не полнило, было в тренде. Страшно важно — сохранить идею в секрете, чтобы одноклассница не купила такое же. Современные бутики и магазины предлагают услугу подбора образа вместе со стилистом, в таком случае ошибиться невозможно. А мы решили посмотреть, как обстоят дела с ассортиментом на старой доброй барахолке — отправляемся на вещевой рынок.



Для обзора мы выбрали две площадки — ТЦ «Невский» и «Дружбу». Находятся магазины рядом, переходить из одного в другой удобно, а при желании можно захватить и остальные, расположенные неподалеку крытые рынки.

Барахолка в своем репертуаре — фэшн высшей категории Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В «Невском» нас уже узнают, здороваются и любезно предлагают оценить товар, который только привезли. Жаль огорчать душевных продавцов — изучаем кофточки и юбочки, между делом сообщая, что смотреть в этот раз мы приехали на выпускные платья.



— Ну тогда вам к Свете, — уверенно сообщает продавец и показывает куда идти.

У Светланы закрыто — вход в контейнер перекрыт палкой, но мы все равно заглядываем внутрь: платьев на выпускной бал для школьниц немного, но есть модели, на которые девочки могут обратить внимание.

По словам местных — выпускницы любят платья из атласа Источник: Алина Скитович











Продавец из соседнего контейнера сообщает, что у нее девочки берут костюмы, рубашки и классические брюки. Идем смотреть.



Тренд на костюмы с жилетками — найдено, цена 4000 рублей. Советуем надеть жилет на голое тело, добавить чокер, лаконичные туфли с острым носом или обувь на плоском ходу. Макияж и прическа дополнят образ Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Основное, что мы хотели почерпнуть с пребывания на вещевом рынке — актуальность ассортимента, его количество и ценовой диапазон. Уместить вывод можно в пару строк, а дальше просто рассматривать модели платьев и костюмов.

Платье для смелых девчонок без комплексов Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Достойных вариантов мало. В среднем цены на платья и костюмы на обеих площадках начинаются от 2000 рублей и доходит до 10 000 рублей: самые дорогие модели мы увидели в свадебных салонах.

Приглянулась юбка: если блузу заменить на топ, корсетный или кроп, рашгард — получится неплохой вариант для выпускного Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Приятно видеть то, что многие продавцы следят за модными тенденциями и заказывают современные вещи. Их можно грамотно стилизовать и никто никогда не догадается, что на вас вещь с барахолки.



Место с самой яркой и современной одеждой найдено в ТЦ «Невский», контейнер Е-241 Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— У меня не для школьниц одежда, скорее для университетского выпускного. Слишком откровенно для одиннадцатиклассниц, — уверяет продавец. Рассматриваем комбинезоны и платья с разрезами и открытыми плечами.

Цены начинаются от 3500 рублей и доходят до 8000 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Горячих трендов нет, но аудитории рынка они не нужны, за fast fashion — в модный бутик в центре, пожалуйста. Покупателям предлагают то, что уже прочно закрепилось в модном пространстве — вещи заметно выделяются в общей массе, которая, будем честны, скучна и однообразна.

Много абсолютно безликих моделей. На этом фото глаз зацепился за белое платье, которое можно стилизовать под выпускной — цена неизвестна, продавец отсутствовал Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Нашли мы и то, что судя по всему, не продано со времен, когда барахолка еще существовала в open air формате — ассортимент, уводящий в ностальгические 2000-е годы.

Цена платьев — от 1800 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Уже не пышные свадебные цыганские платья, но все еще вычурно золотистые модели из парчи или из темного бархата.

Выбрали бы такое? Источник: Алина Скитович / NGS.RU











С годами все меньше выпускниц выбирают классические платья в духе романтических девчачьих комедий 2000-х: именно оттуда пошла мода на те школьные выпускные, которые популярны по сей день. Не тяжелые корсетные платья с обручем и пятислойной юбкой, а легкие лаконичные варианты, подчеркивающие юность и хрупкость выпускниц.

Для выпускных часто выбирают платья в пастельных оттенках Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Блестки, кукольные фасоны, рукава фонарики — мило, невинно, романтично.

Платья в пол все еще пользуются популярностью — их часто выбирают для школьных мероприятий Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Современные школьницы хотят выделяться, быть не как все — их образы обычно похожи на местную версию Met Gala: видно, что они старались и тщательно готовились. Ассортимент рынка, конечно же, не для них.

И на выпукной, и на свадьбу — берем Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Многие школьницы покупают платья в свадебных салонах — девочки так аргументируют свое желание побыть принцессами. Специализированные магазины как раз заточены на модели а-ля «Дисней», этим и привлекают внимание выпускниц.

В свадебных салонах стоимость платьев начинается в среднем от 5000 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Все самое красивое уже разобрали, — делится консультант свадебного салона. — Посмотрите, может, понравится, то, что осталось.

Мы рассматриваем платья, которые висят на рейлах и понимаем, что они мало чем отличаются от моделей в предыдущем магазине: фасоны копируют друг друга.

Если бы у платья слева был другой вырез, то положение можно было бы спасти, но увы — модель обречена на то, чтобы висеть на безголовом манекене в коридоре Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Барахолка меняется, расширяя ассортимент, многие продавцы стараются идти в ногу со временем, но их мало. Вещевой рынок, как нам кажется, сегодня посещают те, кто живет поблизости, или приезжие из соседних населенных пунктов.

Платья, больше подходящие учителям, чем выпускницам Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В магазинах города ассортимент платьев и прочей одежды для выпускного заметно шире, а где-то даже дешевле. На вкус и цвет, как говорится — каждый выбирает сам, где и за сколько покупать одежду.

Что еще почитать по теме

Десятки тысяч на платье и подарки учителям? Во сколько родителям обойдется выпускной в 2024 году.

«Уехала в отпуск»: мать взяла 300 тысяч с родителей на выпускной в детском саду и исчезла — деньги собирали еще раз.

Лето пройдет (не) зря: как подработать на каникулах и сколько за это заплатят — тест для школьников и их родителей.