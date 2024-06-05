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Работа тест Лето пройдет (не) зря: как подработать на каникулах и сколько за это заплатят — тест для школьников и их родителей

Лето пройдет (не) зря: как подработать на каникулах и сколько за это заплатят — тест для школьников и их родителей

Проверьте, сможет ли вас обмануть работодатель

604
4 комментария
Придумала уже, где работать летом будешь?

Старшеклассники еще сдают выпускные экзамены, но у всех остальных школьников каникулы уже вовсю набирают обороты — в лагерях стартовали первые смены, а ребята постарше задумались о том, как подработать летом. Возможно, в вашей семье как раз есть такой школьник, решивший подработать летом? А может быть, вы и есть этот самый школьник? Тогда этот полезный тест вам точно пригодится.

ТЕСТ
1 / 9
С какого возраста ребенок может подрабатывать?
  • С 10 лет
  • С 14 лет
  • С 16 лет
  • Подрабатывать можно в любом возрасте, главное, чтобы родители разрешили
2 / 9
Может подросток оформиться как самозанятый?
  • Да
  • Нет
3 / 9
Где подростку нельзя работать?
  • В баре
  • В хосписе
  • В шахте
  • В любом из перечисленных мест
4 / 9
Сколько часов в неделю может работать несовершеннолетний?
  • Сколько захочет
  • Не больше 20 часов
  • Не больше 40 часов
  • Зависит от возраста
5 / 9
Если ребенок устраивается на лето — с ним должны заключить трудовой договор?
  • Да
  • Нет
6 / 9
Ребенок должен спрашивать у родителей разрешение, чтобы устроиться на работу?
  • Ничего он никому не должен
  • Да, до совершеннолетия
  • Да, до 16 лет
7 / 9
Сколько должны платить подростку за работу?
  • Столько же, сколько взрослому на том же месте
  • Меньше, чем взрослому, он же только учится
  • Больше, чем взрослому, это же использование детского труда
8 / 9
Ребенок отработал всё по договору, а денег не получил. Куда родители могут обратиться?
  • В прокуратуру
  • В суд
  • В госинспекцию труда
  • Никуда, сам виноват
9 / 9
И последнее: ребенок должен обсудить с родителями, на что потратит деньги?
  • Деньги ребенка всё равно только родителю выдадут, а там уж разберемся
  • Конечно, а то он всё профукает!
  • Только если сам захочет

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