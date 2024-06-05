Лето пройдет (не) зря: как подработать на каникулах и сколько за это заплатят — тест для школьников и их родителей

Старшеклассники еще сдают выпускные экзамены, но у всех остальных школьников каникулы уже вовсю набирают обороты — в лагерях стартовали первые смены, а ребята постарше задумались о том, как подработать летом. Возможно, в вашей семье как раз есть такой школьник, решивший подработать летом? А может быть, вы и есть этот самый школьник? Тогда этот полезный тест вам точно пригодится.

