Лето пройдет (не) зря: как подработать на каникулах и сколько за это заплатят — тест для школьников и их родителей

Старшеклассники еще сдают выпускные экзамены, но у всех остальных школьников каникулы уже вовсю набирают обороты — в лагерях стартовали первые смены, а ребята постарше задумались о том, как подработать летом. Возможно, в вашей семье как раз есть такой школьник, решивший подработать летом? А может быть, вы и есть этот самый школьник? Тогда этот полезный тест вам точно пригодится.
- С 10 лет
- С 14 лет
- С 16 лет
- Подрабатывать можно в любом возрасте, главное, чтобы родители разрешили
- Да
- Нет
- В баре
- В хосписе
- В шахте
- В любом из перечисленных мест
- Сколько захочет
- Не больше 20 часов
- Не больше 40 часов
- Зависит от возраста
- Да
- Нет
- Ничего он никому не должен
- Да, до совершеннолетия
- Да, до 16 лет
- Столько же, сколько взрослому на том же месте
- Меньше, чем взрослому, он же только учится
- Больше, чем взрослому, это же использование детского труда
- В прокуратуру
- В суд
- В госинспекцию труда
- Никуда, сам виноват
- Деньги ребенка всё равно только родителю выдадут, а там уж разберемся
- Конечно, а то он всё профукает!
- Только если сам захочет