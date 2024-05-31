Десятки тысяч на платье и подарки учителям? Во сколько родителям обойдется выпускной в 2024 году

Траты родителей на школьные выпускные вечера выросли почти в 2 раза за последние 5 лет Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Каждый год в мае родители сокрушаются всё возрастающим тратам: выпускные в школах обходятся семьям недешево. Платья и костюмы, угощения и подарки учителям на последний звонок, ну и, конечно, аренда ресторана, кафе или кораблика, чтобы всё это отметить.

Корреспондент MSK1.RU решила выяснить, во сколько обходятся школьные выпускные для российских родителей, и поговорила с мамами, а также с самими выпускниками.

Что говорит статистика

По данным исследования SuperJob, за 5 лет расходы родителей на организацию выпускных выросли в 1,5–2 раза.

В этом году выпускной для девятиклассников обходится российским родителям примерно в 12 000 рублей на каждого ученика. В Москве сумма даже выше: в среднем 14 000 рублей. Выпускные балы после 11-го класса — событие, требующее еще больших расходов. В среднем по России сумма, которую тратят родители, составляет 17 000 рублей.



По сравнению с прошлым годом расходы семей на организацию праздника для девятиклассников увеличились примерно на 1500 рублей, а для одиннадцатиклассников — на 500 рублей. Выросли в первую очередь затраты на выпускные костюмы, платья и обувь. Они разнятся на несколько тысяч рублей в зависимости от того, выпускается девушка или молодой человек — платья, очевидно, дороже костюмов.



Также, помимо индивидуальных расходов на наряды, родители сдают деньги на организацию самого выпускного. Большая часть опрошенных родителей ответила, что это около 14 000 рублей.

На личном опыте

Мы решили проверить, совпадают ли эти цифры с действительностью, и спросили родителей, а также самих выпускников, во сколько им обошелся праздник.

Старшая дочь Ирины выпустилась в этом году из 11-го класса столичной гимназии. К выпускному девушка готовилась заранее и выбрала себе платье уже за несколько месяцев до торжества.

— Она меня просто перед фактом поставила: хочу такое, — рассказывает Ирина. — Очень красивое, конечно, но я не планировала тратить 10 тысяч на платье , которое потом будет висеть в шкафу.

Но делать нечего, школьный выпускной только раз в жизни бывает. Купили мы это платье. Ирина, мама выпускницы

Кроме этого, по словам Ирины, пришлось потратиться на аренду ресторана для выпускников, а также на цветы для учителей.

— У нас родительский комитет дружный, не спорили, всё цивилизованно обсуждали, — делится москвичка. — Удалось не слишком много потратить на последний звонок, при этом учителя довольны остались. Место для празднования дети выбирали сами. В итоге родители скинулись по 12 000 , хватило на всё. В сумме с платьем — 22 000 рублей . По семейному бюджету немного ударило, но я рада видеть, что дочка прямо сияет.

Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











У другой нашей читательницы — Карины — в этом году выпустился сын из 9-го класса. Она сразу решила, что не будет экономить на торжестве, и как активная участница родительского комитета помогала в организации выпускного.



— Некоторые мамочки возмущались, что так дорого, но я считаю, траты вполне разумные, — говорит Карина. — Мы подготовили сюрприз для учителей, каждому заказали буклет с индивидуальным дизайном и фото. Альбомы заказывали у знакомых кого-то из родителей, так что вышло со скидкой. Ну, конечно, цветы, угощения... В общем, на школьное торжество все скинулись по 7000 рублей , а на праздник для детей (мы арендуем кораблик на вечер, там фуршет включен в стоимость) — еще 10 000 рублей с человека.



За костюм и обувь для сына Карина отдала около 6 тысяч, и в сумме выпускной девятиклассника обошелся семье в 21 000 рублей .



Не всегда затраты на организацию праздника ложатся на плечи родителей. Алексей в этом году окончил школу, ему уже 18, и он не первый год сам зарабатывает, создавая сайты на заказ.

— Я сразу решил, что моя семья не будет платить за выпускной, — делится молодой человек. — Это было бы странно, раз я сам зарабатываю и могу вложиться в праздник. У меня трое братьев и сестер, им родительская поддержка явно нужнее.

На какой-то особенный наряд я решил не тратиться. Заказал на маркетплейсе себе недорогой пиджак, а брюки и так были. Алексей, выпускник

На подарки учителям, альбом и сам праздник Алексей потратил 10 000 рублей . По его словам, одноклассники и родители сошлись на том, чтобы съездить на пикник, а не тратиться на ресторан, и это помогло сэкономить. В сумме с костюмом вышло 12 000 рублей .