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Развлечения мнение Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев

Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев

Марина Шумкина объяснила, на что нужно обратить внимание

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Сатурн будет переходить через знак Рыбы

26 июня начнется период ретроградного Сатурна, он продлится почти пять месяцев — до 19 ноября. В астрологии считается, что символически планета отвечает за власть, законы, статус, границы, рамки, правила и порядок, а также профессиональный и карьерный рост. Новосибирский астролог Марина Шумкина рассказала о том, на что стоит обратить внимание из-за ретроградности планеты. Читайте подробности в авторской колонке.

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.

Ретроградный Сатурн будет проходить через знак Рыбы. В этот период возможно возвращение к старым темам, связанным с отношениями с руководством, начальством, государственными структурами, налоговой, контролирующими органами, и в целом с теми, кто находится у власти.

Поднимутся заново личные темы, связанные с карьерным ростом, руководящими должностями, продвижением по службе. Например, можно ждать повторного предложения о повышении в должности. Важно досконально разобраться в ситуации, прояснить свою степень ответственности, понять, как эти возможности помогут вырасти профессионально. Но сами решения рекомендуется принимать после окончания периода ретроградности.

В глобальном масштабе ретроградный Сатурн в знаке Рыбы может привести к возврату к ограничениям в социальных сетях, контролю за содержанием информации в них. Также возможно возвращение к темам регулирования процессов в сферах медицины, психологии, эзотерики, рынках алкогольной и табачной продукции, валютном и фондовом рынках. Есть вероятность введения новых ограничений и правил, которые по каким-то причинам не прошли ранее.

Применяйте этот тренд по назначению — пересмотрите сами свои границы ответственности, начните осознанно относиться к своему карьерному и профессиональному росту, проведите ревизию всех возможностей.

В начале июня планета Марса на полтора месяца перешла в знак Тельца. Подробнее об этом явлении рассказала новосибирский астролог Анастасия Першина.

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