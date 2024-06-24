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Развлечения обзор «Скоро увидите меня мамой»: Ольга Бузова сделала неожиданное признание — неужели певица беременна?

«Скоро увидите меня мамой»: Ольга Бузова сделала неожиданное признание — неужели певица беременна?

Поп-звезда улетела в отпуск и каждый день радует подписчиков новыми фотографиями

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Ольга Бузова улетела на отдых к морю

Ольга Бузова удивила поклонников неожиданным заявлением — певица намекнула, что скоро ее можно будет увидеть в роли мамы. Фотографию с двусмысленной формулировкой она опубликовала в соцсети Instagram*: в кадре она сама и двое детей во время прогулки, ракурс со спины.

— Скоро увидите меня тоже мамой. Идет мне? — поинтересовалась Ольга Бузова.

Ольге идут дети?

Подписчики полагают, что публикация сторис произошла под впечатлением от новостей о беременности подруги Ольги Бузовой — Мария Погребняк рассказала, что ждет четвертого ребенка.

Напомним, что сейчас Ольга Бузова улетела в отпуск. Певица поделилась новостями с подписчиками, сообщив, что решила отдохнуть перед загруженным июлем. В соцсетях поп-звезда публикует фотографии в купальнике, снимки с букетами цветов и кадры у бассейна.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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