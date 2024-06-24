«Скоро увидите меня мамой»: Ольга Бузова сделала неожиданное признание — неужели певица беременна?

Ольга Бузова улетела на отдых к морю Источник: Telegram-канал Бузова











Ольга Бузова удивила поклонников неожиданным заявлением — певица намекнула, что скоро ее можно будет увидеть в роли мамы. Фотографию с двусмысленной формулировкой она опубликовала в соцсети Instagram*: в кадре она сама и двое детей во время прогулки, ракурс со спины.



— Скоро увидите меня тоже мамой. Идет мне? — поинтересовалась Ольга Бузова.

Ольге идут дети? Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Подписчики полагают, что публикация сторис произошла под впечатлением от новостей о беременности подруги Ольги Бузовой — Мария Погребняк рассказала, что ждет четвертого ребенка.

Напомним, что сейчас Ольга Бузова улетела в отпуск. Певица поделилась новостями с подписчиками, сообщив, что решила отдохнуть перед загруженным июлем. В соцсетях поп-звезда публикует фотографии в купальнике, снимки с букетами цветов и кадры у бассейна.

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