«Перед сумасшедшим июлем»: Ольга Бузова укатила на море и опубликовала жаркие фото в купальнике

Ольга Бузова уехала отдыхать на море. Посты звезда опубликовала в своем телеграм-канале и на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
— Лучшим решением было уехать на пару дней на море перед сумасшедшим июлем. Выбираем лучший кадр, — обратилась Бузова к поклонникам.
В своем телеграм-канале певица и телеведущая опубликовала только один снимок. В «ВК» — шесть. На фотографиях Бузова позирует в красном купальнике, в солнцезащитных очках и зеленой пляжной рубашке со звериным принтом. Почему у Ольги Бузовой июль будет сумасшедшим, она не объяснила.
Комментаторы в основном поддерживают звезду, а один из преданных поклонников даже сочинил про нее короткое стихотворение и оставил его под постом.
— Ты повернулась и я сел,
Улыбка, красный беспредел,
Очки и этот юный стан,
Гамак и много, много стран, — написал пользователь под ником Энело Глактикос.
Ранее НГС писал о том, что Басков высмеял Бузову на премии МУЗ-ТВ. За нее заступилась коллега. На премию Бузова прибыла в образе королевы.
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