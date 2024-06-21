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Развлечения подробности «Перед сумасшедшим июлем»: Ольга Бузова укатила на море и опубликовала жаркие фото в купальнике

«Перед сумасшедшим июлем»: Ольга Бузова укатила на море и опубликовала жаркие фото в купальнике

Звезда предложила своим поклонникам выбрать самое удачное ее фото

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Ольга Бузова сфотографировалась на фоне пальм и моря

Ольга Бузова уехала отдыхать на море. Посты звезда опубликовала в своем телеграм-канале и на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

— Лучшим решением было уехать на пару дней на море перед сумасшедшим июлем. Выбираем лучший кадр, — обратилась Бузова к поклонникам.

В своем телеграм-канале певица и телеведущая опубликовала только один снимок. В «ВК» — шесть. На фотографиях Бузова позирует в красном купальнике, в солнцезащитных очках и зеленой пляжной рубашке со звериным принтом. Почему у Ольги Бузовой июль будет сумасшедшим, она не объяснила.

Узнали местность, на фоне которой сфотографировалась звезда? Расскажите нам свои версии.
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Комментаторы в основном поддерживают звезду, а один из преданных поклонников даже сочинил про нее короткое стихотворение и оставил его под постом.

— Ты повернулась и я сел,

Улыбка, красный беспредел,

Очки и этот юный стан,

Гамак и много, много стран, — написал пользователь под ником Энело Глактикос.

Ранее НГС писал о том, что Басков высмеял Бузову на премии МУЗ-ТВ. За нее заступилась коллега. На премию Бузова прибыла в образе королевы.

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