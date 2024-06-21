«Перед сумасшедшим июлем»: Ольга Бузова укатила на море и опубликовала жаркие фото в купальнике

Ольга Бузова уехала отдыхать на море. Посты звезда опубликовала в своем телеграм-канале и на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

— Лучшим решением было уехать на пару дней на море перед сумасшедшим июлем. Выбираем лучший кадр, — обратилась Бузова к поклонникам.

В своем телеграм-канале певица и телеведущая опубликовала только один снимок. В «ВК» — шесть. На фотографиях Бузова позирует в красном купальнике, в солнцезащитных очках и зеленой пляжной рубашке со звериным принтом. Почему у Ольги Бузовой июль будет сумасшедшим, она не объяснила.