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Развлечения эксклюзив Над Новосибирском пронесется метеорный поток Июньские Боотиды — когда за ним наблюдать

Над Новосибирском пронесется метеорный поток Июньские Боотиды — когда за ним наблюдать

Июньский звездопад предваряет главное астрономические событие лета

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Пик активности метеорного потока ожидается в ночь на 28 июня

В небе над Новосибирском пронесется метеорный поток Июньские Боотиды. Его появление предваряет самый главный метеорный поток года — Персеиды.

Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, этот метеорный поток не является сильно ярким, но в небе над городом его все же можно увидеть.

— Боотиды — это созвездие Волопас. Сейчас хорошие условия для его наблюдения, но в основные метеорные потоки года он не входит. Теоретически, его можно наблюдать, но у нас достаточно короткий ночной период, поэтому придется постараться, чтобы увидеть падающие звезды, — рассказал специалист.

Олег Кашин отметил, что Боотиды предваряют главный метеорный поток лета — Персеиды, в 2024 году его можно будет наблюдать уже с 17 июля, активность потока продлится почти месяц.

Метеорный поток Июньские Боотиды наблюдается каждый год с 26 июня по 2 июля, когда планета Земля проходит сквозь орбиту кометы Понса-Виннеке. Пик потока, как ожидается, придется на ночь с 27 по 28 июня. Как правило, в пиковые моменты можно наблюдать 1–2 падающих метеора, но случаются и вспышки активности, когда в небе появлялись до ста падающих метеоров в час.

В начале июня житель Новосибирска снял в небе редкие серебристые облака. Он сделал это одним из первых в России.

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