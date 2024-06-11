Это на удачу: Митя Фомин признался в любви к бесплатному «Дошираку» — видео

Певец из Новосибирска Митя Фомин признался в любви к лапше быстрого приготовления. Кадры исполнитель опубликовал на своих страницах в социальных сетях.
Фомин рассказала, что имеет особый ритуал, связанный с употреблением «Доширака».
— А что, звезды тоже такое едят? Звезды и не такое едят. Кроме шуток, у меня есть ритуал: из бизнес-зала одной из авиакомпаний я не выхожу без коробочки заварного... Это на удачу. Понятно, что ее можно купить за пятьдесят рублей, но всегда же приятно взять просто так. Приятного мне аппетита! Обожаю, — рассказал шоумен на камеру.
На опубликованном видео исполнитель с аппетитом употребляет лапшу быстрого приготовления и, кажется, действительно получает от процесса удовольствие.
Певец Митя Фомин стал гостем Народной премии НГС, которая состоялась 22 мая. После мероприятия он восхитился сибиряками, чему посвятил пост в социальных сетях.