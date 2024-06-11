Это на удачу: Митя Фомин признался в любви к бесплатному «Дошираку» — видео

— А что, звезды тоже такое едят? Звезды и не такое едят. Кроме шуток, у меня есть ритуал: из бизнес-зала одной из авиакомпаний я не выхожу без коробочки заварного... Это на удачу. Понятно, что ее можно купить за пятьдесят рублей, но всегда же приятно взять просто так. Приятного мне аппетита! Обожаю, — рассказал шоумен на камеру.

