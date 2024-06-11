Решаем острые вопросы: Солнце соединилось с Венерой и Меркурием — астросоветы на этот период

Эта неделя благоприятна для бизнеса Источник: Дарья Селенская / Сеть городских порталов











В конце недели, с 13 по 15 июня, Луна будет находиться в аспектах с Меркурием, Венерой и Нептуном. В астрологии считается, что это период возможно обострение внутренних конфликтов. При этом ближайшая неделя подходит для долгосрочных сделок из-за соединения Солнца с Меркурием и Венерой.



Подробнее об астрологических событиях недели рассказала новосибирский астролог Марина Шумкина в своем телеграм-канале «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса».



На этой неделе одновременно проходит соединение Солнца с Венерой и с Меркурием. Поэтому считается, что период подходит для любых видов коммуникации, особенно для решения острых вопросов с партнерами, которые беспокоят уже давно. В бизнесе — время для сложных переговоров, заключения долгосрочных сделок. Также неделя благоприятна для набора сотрудников и публичных выступлений.



— Соединение Солнца с Венерой началось 4 мая, 8 июня — соединение с Меркурием. Соединение Солнца с Меркурием закончится 21 июня, с Венерой — 5 июля, — объяснила НГС Марина Шумкина.



С 13 по 15 июня у Луны много напряженных аспектов с Меркурием, Венерой и Нептуном.



— Вторая половина недели может «покачать» из-за внутренних конфликтов и противоречий. Сохранить внутренний баланс поможет обучение, ревизия гардероба, творчество и общение с природой, — предупреждает астролог.



Также 9 июня Марс перешел в знак Тельца на полтора месяца. Новосибирский астролог Анастасия Першина рассказала, какие знаки Зодиака почувствуют особое влияние в этот период.