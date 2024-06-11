НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

ю-в.

 743мм 44%
Подробнее
7 Пробки
USD 88,99
EUR 95,64
Реклама

СРОЧНО

На Большевичке введут режим повышенной готовности

Худшие дорожники Новосибирска
Лето с пользой
Экстрасенсы в селе
Как не пропустить отпуск
Обзор точек «Восток-корта»
Что не так с такси на Алтае
Бандитские фото
НГС в Telegram
Развлечения Решаем острые вопросы: Солнце соединилось с Венерой и Меркурием — астросоветы на этот период

Решаем острые вопросы: Солнце соединилось с Венерой и Меркурием — астросоветы на этот период

Луна находится в неблагоприятных аспектах

738
6 комментариев
Эта неделя благоприятна для бизнеса

В конце недели, с 13 по 15 июня, Луна будет находиться в аспектах с Меркурием, Венерой и Нептуном. В астрологии считается, что это период возможно обострение внутренних конфликтов. При этом ближайшая неделя подходит для долгосрочных сделок из-за соединения Солнца с Меркурием и Венерой.

Подробнее об астрологических событиях недели рассказала новосибирский астролог Марина Шумкина в своем телеграм-канале «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса».

На этой неделе одновременно проходит соединение Солнца с Венерой и с Меркурием. Поэтому считается, что период подходит для любых видов коммуникации, особенно для решения острых вопросов с партнерами, которые беспокоят уже давно. В бизнесе — время для сложных переговоров, заключения долгосрочных сделок. Также неделя благоприятна для набора сотрудников и публичных выступлений.

— Соединение Солнца с Венерой началось 4 мая, 8 июня — соединение с Меркурием. Соединение Солнца с Меркурием закончится 21 июня, с Венерой — 5 июля, — объяснила НГС Марина Шумкина.

С 13 по 15 июня у Луны много напряженных аспектов с Меркурием, Венерой и Нептуном.

— Вторая половина недели может «покачать» из-за внутренних конфликтов и противоречий. Сохранить внутренний баланс поможет обучение, ревизия гардероба, творчество и общение с природой, — предупреждает астролог.

Также 9 июня Марс перешел в знак Тельца на полтора месяца. Новосибирский астролог Анастасия Першина рассказала, какие знаки Зодиака почувствуют особое влияние в этот период.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Астрология Астролог Солнце Луна
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Орут, пристают и чуть ли за руку не хватают»: журналистка НГС — о резонансном конфликте Грефа и беспорядке в алтайском такси
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
«Можешь купить пистолет, так, между делом». Россиянка дважды съездила пожить в Америку — плюсы и минусы
Зоя Неджефова
Рекомендуем
Знакомства

Антонина,  37

Гариб,  32

Аня,  39

Екатерина,  38

Денис,  34

Ирина,  65

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление