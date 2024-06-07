«Можно сравнить только с Rammstein»: фанат год ждал концерта «Арии» в Новосибирске — оправдало ли шоу надежды

Александр уверен — концерт прошел на высшем уровне Источник: предоставлено Александром Ушаковым











Новосибирец Александр Ушаков — рокер со стажем в 20 лет. Он любит музыку русских и зарубежных исполнителей. Мужчина часто посещает концерты, которые проходят в Новосибирске. «Арию» с 2015 года ни разу не пропустил, но именно прошлое выступление особенно понравилось сибиряку. Своим впечатлением о концерте, который прошел в «Сибирь-Арене» 25 мая, он поделился с НГС. Читайте подробности в колонке Александра от первого лица.



Когда посмотрел по телевизору шоу «Гость из царства теней» от 30 апреля 2019 года, мне очень понравилось. И тогда казалось, это единичный случай. Но дальше шоу поехало по городам, и режиссер Юрий Соколов сказал, что все города-миллионники увидят концерт. Настал 2023 год, и было объявлено, что тур завершится. В список городов вошел Новосибирск, чему я обрадовался. Но когда во всех городах уже продавались билеты, в Новосибирске и не начинали.



Год назад сибиряк посетил это же шоу в Барнауле Источник: предоставлено Александром Ушаковым











Затем в марте стало известно, что «Сибирь-Арена» не готова, и концерт переносится. Тогда во мне проснулся нетерпеливый паникер — вроде и перенос, вроде и финальный аккорд. Поэтому решил в самый близкий город съездить, в Барнаул. И ни капли не пожалел об этом — вживую шоу превзошло все мои ожидания. Мне понравилось все сразу, как только вошел на танцпол, хотя концерт тогда даже еще не начался. И когда посмотрел с танцпола, понял, что полную картину можно увидеть только с трибуны. 2023 год отчитывал последние дни, и вот долгожданная новость о том, что «Гость из царства теней» 25 мая 2024 доберётся до «Сибирь-Арены», и это будет действительно финал этого шоу. Тут же, по сути в онлайне, на матчах КХЛ выбрал себе место в секторе. Пошёл отсчёт.



И вот этот день настал. Концерт ждал очень сильно, сильнее — только Rammstein. Приехав в«Сибирь-Арену», увидел много людей разных возрастов, от школьников до пенсионеров, и неудивительно это. «Ария» — группа с большой историей, и все возрасты им покорны. Никаких проблем с проходом не было. В чаше Арены было темно, сцену совсем не видно. Шоу должно было начаться в 19:00, начали чуть позже, но это нормально для такого количества народа.



Зазвучало «Интро», группа вышла на сцену, шоу началось. А там было, на что посмотреть. Уникальная трехуровневая сцена, построенная в виде трехпалубного корабля, где каждая палуба — экран-хамелеон, причудливо меняющий сцену от Летучего Голландца до горы Голгофы. Огромный задник с уникальными, созданными специально для концерта, видео-артами. Объемные декорации, палящие пушки, заставляющие поверить в реальность морского боя. Детально подобранные исторические костюмы и парящий над залом в лучах прожекторов мистический демон.

Мужчина признался, что сильнее он ждал только концерт группы Rammstein Источник: предоставлено Александром Ушаковым











Концерт не только вобрал в себя и бережно сохранил все знаменитые хиты «Арии», но придал им невероятную мощь, яркость и размах. Вишенкой на этом вкусном торте были Сергей Маврин с только ему подвластной техникой игры на гитаре, и гость Новосибирска, отметивший 24 мая свой день рождения Артур Беркут, для которого это был четвертый визит в город.



Сергей Маврин — советский и российский рок-музыкант, гитарист-виртуоз, композитор, звукорежиссёр. Бывший участник групп «Черный кофе», «Металлаккорд», «Ария» и «Кипелов». В составе «Арии» принял участие в записи альбомов «Герой асфальта», «Игра с огнём» и «Кровь за кровь». В составе «Арии» написал три песни — «Герой Асфальта», «Дай руку мне» и «Бесы». С басистом Виталием Дубининым написал балладу «Возьми мое сердце». Покинул группу в 1995 году. Сейчас музыкант участвует в юбилейных концертах.



Описывать каждую песню не вижу смысла, это надо видеть. Но отдельный вид искусства — это полет вокалиста группы Михаила Житнякова. На песне «Палач» он поднялся на кресте под самый верх Арены, на песне «Антихрист» он уже летал как птица. Еще бы отметил песню «Игра с огнем» и дуэт Паганини (Житняков) и Дьявола (Беркут). Эту песню начали исполнять не сразу, и в Барнауле ее не было. В Новосибирске исполнение было блестящее. Всё завершил бессмертный хит «Улица роз».



Артур Беркут — советский и российский рок-музыкант, мультиинструменталист и автор песен, вокалист групп «Автограф» и «Ария». С момента начала профессиональной карьеры сменил в общей сложности десять музыкальных коллективов. Ныне возглавляет собственную, одноимённую группу, основанную им в 2011 году после ухода из «Арии».

Я много концертов посетил, и по масштабности и размаху шоу «Арии» «Гость из царства теней» можно сравнить только с Rammstein. Остальные далеко позади. Metall is Religion (Металл — это религия — Прим. Ред).

Ранее НГС писал о том, как фанат Михаила Круга пришел на концерт в память о музыканте, а слушал весь вечер попсу из 90-х. Возмущенный мужчина рассказал о своем недовольстве.

