Успешная сибирячка борется за сердце двух холостяков в ТВ-шоу. Один из них — провинциальный учитель

Владелица крупной фирмы по пожарной безопасности в кузбасском городе Анжелика Калачева стала участницей популярного телешоу «Мистер X» (16+) на канале «Пятница», где попытается найти себе жениха, до конца сезона не зная, кто из них безумно богат, а кто — бедный провинциальный учитель. Девушка много лет не состояла в отношениях и готова побороться за сердце холостяка вместе с еще 29 претендентками на победу в реалити, сообщила в четверг, 23 мая, пресс-служба телеканала.

