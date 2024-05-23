Успешная сибирячка борется за сердце двух холостяков в ТВ-шоу. Один из них — провинциальный учитель

Владелица крупной фирмы по пожарной безопасности в кузбасском городе Анжелика Калачева стала участницей популярного телешоу «Мистер X» (16+) на канале «Пятница», где попытается найти себе жениха, до конца сезона не зная, кто из них безумно богат, а кто — бедный провинциальный учитель. Девушка много лет не состояла в отношениях и готова побороться за сердце холостяка вместе с еще 29 претендентками на победу в реалити, сообщила в четверг, 23 мая, пресс-служба телеканала.
Анжелика Калачева, как отмечается в публикации, прилетела на съемки шоу из Тайги, где успешно управляет собственной фирмой по охране труда и пожарной безопасности. Девушка стала 30-й претенденткой на сердце новых холостяков, имена которых пока не раскрываются.
— Девушка очень давно не была в отношениях и, по ее мнению, никогда не любила. Надеется, что проект поможет ей раскрыться и влюбиться, — пишет пресс-служба.
Во втором сезоне знаменитого шоу «Мистер X» (16+) режиссеры пригласили двух холостяков, которые будут пытаться найти себе невесту всего за несколько выпусков. При этом в обход традиционных правил шоу лишь один из главных героев богат и успешен. Завидный жених руководит собственным бизнесом, как и жительница Кузбасса, и не имеет проблем с деньгами. Второй холостяк — обычный среднестатистический учитель.
До конца сезона авторы не будут раскрывать финансовое положение мужчин, чтобы в конце увидеть реакцию девушек.
Как писали наши коллеги из 59.RU, в качестве жениха миллионера участвует Станислав из Пермского края. В небольшом ролике он рассказал, что родился в городе Чернушка, и он бывший преподаватель математики.
На странице во «ВКонтакте» Станислав Еговцев рассказал, что «свои первые 10 000 000 рублей сделал на преподавании математики», а сейчас является «предпринимателем из Москвы с оборотом 16 000 000 $». Также он рассказал, что в 2011 году поступил на бюджет на экономический факультет в ВШЭ и переехал в Москву. Еще учился на политолога в РАНХиГС.
Недавно кузбасского блогера Евгению Искандарову выгнали из шоу на ТНТ «Сокровище императора» (16+), съемки которого проходят в Китае.