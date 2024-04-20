Три крутейших способа покрасить яйца на Пасху — такого вы еще точно не пробовали

Такие произведения искусства вам будет жалко портить, но как гласит известная поговорка: нельзя съесть яйцо, не разбив скорлупы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Окрашивание яиц на Пасху — традиция, пришедшая из давних времен. Способов сделать это довольно много, начиная от ручной росписи и заканчивая банальным отваром луковой шелухи. Но как украсить яйца просто и оригинально? У нас есть три восхитительных способа, которые вам точно стоит попробовать.



Газетные вырезки

Перенос узора с газетных вырезок на яйца — весьма необычное решение. Этот способ окрашивания получил название «панк-дизайн». Что нужно (кроме, собственно, яиц):



экземпляр газеты (или любого другого печатного издания);

лоскуты капроновой ткани;

вода для варки яиц.

Яйца лучше заранее достать из холодильника, чтобы их температура достигла комнатной. Так снижается вероятность их растрескивания. А пока они согреваются, займемся подготовкой к фантастическому дизайну.



Для начала газету необходимо разрезать на небольшие кусочки. Можно отдельно выбрать заинтересовавшие рисунки. Яйцо вместе с газетными ошметками следует завернуть в капрон так, чтобы сформировать мешочек. Плотно завязанные свертки опустить в воду и поставить на огонь. Длительность варки — 10–15 минут. Когда варка закончится, следует вынуть яйца и оставить охладиться до комнатной температуры.

Остывшие мешочки можно развернуть и убрать остатки газеты. Печатная краска будет перенесена на скорлупу, что придаст пасхальным яйцам необычный винтажный вид.



Окрашивание шелковыми лоскутами

Весьма интересный эффект дает методика окрашивания яиц шелковыми лоскутами. Нередко в ящиках хранятся старые вещи, изготовленные из натурального шелка. Узоры с ткани легко перенести на скорлупу. Главное условие — отсутствие синтетики.

Для покраски вам пригодятся:

шелковые лоскуты;

отрез хлопчатобумажной ткани;

уксус 9%.

Шелковые отрезы с узором следует разделить так, чтобы на каждом был яркий узор. Именно этот рисунок окажется на яйцах.

Теперь приступаем к таинству. Вымытые яйца комнатной температуры заверните в шелковый отрез, а затем — в хлопчатобумажную ткань. Мешочки плотно завяжите. В воду для варки яиц добавьте 4 столовые ложки уксуса, опустите в нее свертки и отправьте на плиту. Варить яйца необходимо 10–15 минут, после чего дать остыть до комнатной температуры.

Когда мешочки будут развязаны, рисунок окажется на скорлупе.



Мерцающие яйца

Интересный эффект мерцающей скорлупы на пасхальных яйцах получают путем отваривания их в вине. А главное, что для этого способа нужно всего ничего:

вино;

краситель;

сахар.

Вино, кстати, подойдет любое — хоть красное, хоть белое. Только имейте в виду, что в случае с белым вином потребуется брать пищевой краситель любого цвета, что дает определенный простор для фантазии.



Теперь приступаем к окрашиванию. Уложите яйца комнатной температуры в жаропрочную емкость, добавьте полстакана сахара и залейте вином так, чтобы оно их покрывало. Поставьте емкость на огонь и отварите яйца в течение 10–15 минут, после чего дайте им остыть до комнатной температуры. Когда вынете яйца из вина, погрузите их в краситель, подготовленный в соответствии с инструкцией на упаковке.

В результате всех этих манипуляций яйца приобретут нужный оттенок и будут радовать взгляд легким мерцанием на солнце или при ярком освещении.