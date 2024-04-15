«Как был, так и сплыл»: Никита Кологривый признался в романе с бывшей женой Прилучного — актеру хотелось теплоты

Никита Кологривый впервые дал интервью после скандалов и ареста Источник: YouTube / FAMETIMETV











Звезда сериала «Слово пацана» высказался об отношениях с актрисой Агатой Муцениеце — Никита Кологривый поговорил на личные темы с журналисткой Лаурой Джугелией.



— Можно сказать, что роман был, если это кому-то нравится. Но он как был, так и сплыл, — признался актер.

Связь с Муцениеце была недолгой, Кологривый охарактеризовал ее потребностью артистов, которые играют пары в кино и назвал «поиском тепла». Никита также предположил, что если бы Павел Прилучный (бывший муж Муцениеце) узнал об интрижке с Агатой, то возможно расстроился бы.

— У Паши все и так в порядке. Я уважаю его выбор. Вижу его изменения в этом выборе, хорошие. Вижу, что он как мужчина крепнет, — говорит Кологривый.

Интервью снимали в актовом залее школы, в которой учился Никита Кологривый Источник: YouTube / FAMETIMETV











Никита Кологривый признался, что пока не готов к серьезным отношениям и сейчас его привлекает формат легких, ни к чему не обязывающих встреч. Он назвал себя любвеобильным и тактильным человеком. Актер также сообщил, что разочарован в девушках.



— Насколько легко они продают свои ценности рядом со мной. Да, есть успех, есть деньги. Ориентиры поменялись. Мужчины рефлексируют об этом, — сказал Кологривый. В отношениях с женщиной для него важно чувствовать заботу, уметь вести диалог и доверять.

Кологривый все еще состоит в браке с актрисой Александриной Питиримовой, матерью его дочери Есении — актер сообщил, что официального развода не было. С его слов, с женой он в прекрасных отношениях, но при этом он открыто признает то, что рано начал примерять на себя роль мужа.