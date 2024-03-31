Эти 10 задачек без труда решит любой ребенок. А вы их осилите?

Некоторые задачки школьникам решать значительно проще, чем взрослым. Они и математику лучше помнят, и не растеряли еще свойственного детям креативного мышления. Думаете, мы наговариваем на всё старшее поколение? Попробуйте решить эти задачки, с которыми на раз-два справляются ученики младшей и средней школы.
Какой номер у парковочного места, на котором стоит машина?
- 17
- 08
- 87
- 60
В токарном цехе завода вытачиваются детали из свинцовых заготовок. Из одной заготовки — деталь. Стружки, получившиеся при выделке шести деталей, можно переплавить и приготовить еще одну заготовку. Сколько деталей можно сделать таким образом из тридцати шести свинцовых заготовок?
- 36
- 46
- 42
- 43
Чему равно последнее число?
- 5
- 2
- 3
- 6
Задача из советского сборника:
— Который теперь час? — спросил Миша у отца.
— А вот сосчитай: до конца суток осталось втрое меньше того времени, которое уже прошло от их начала.
Сколько было на часах?
— Который теперь час? — спросил Миша у отца.
— А вот сосчитай: до конца суток осталось втрое меньше того времени, которое уже прошло от их начала.
Сколько было на часах?
- 6 часов утра
- 4 часа вечера
- 6 часов вечера
- 10 часов утра
Еще одна советская задачка.
Прилетели галки и стали садиться на палки. Если на каждую палку сядет по галке, не хватит одной палки. А если на палку сядет по две галки, то одна палка останется лишней. Сколько было палок и галок?
Прилетели галки и стали садиться на палки. Если на каждую палку сядет по галке, не хватит одной палки. А если на палку сядет по две галки, то одна палка останется лишней. Сколько было палок и галок?
- 3 палки и 2 галки
- 6 палок и 7 галок
- 4 палки и 5 галок
- 3 палки и 4 галки
Куда едет автобус, если учесть, что на дороге правостороннее движение?
- Вправо
- Влево
2, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... Какое число должно идти следующим?
- 30
- 32
- 92
- 90
Еще одна задачка на вычисление закономерности. Чему равно последнее число?
- 10
- 15
- 30
- 22
Иванов покупает всю нужную ему литературу у знакомого книготорговца со скидкой 20%. Однако с 1 января книготорговец собирается поднять все цены на 20%. Иванов решил, что теперь книги будут стоить для него столько же, сколько и для покупателей без скидки. Прав ли он?
- Да
- Нет
У мальчика было несколько желудей, он занял у товарища столько же, затем выиграл 15 желудей, отдал товарищу долг и остался с 40 желудями. Сколько у него было изначально?
- 10
- 13
- 30
- 25