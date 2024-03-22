«Я тебя очень ждала»: новосибирский блогер Дава довел Ольгу Бузову до слез на шоу в Китае

Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в январе 2021 года Источник: пресс-служба телеканала ТНТ











Блогер из Новосибирска Давид Манукян довел до слез свою бывшую возлюбленную Ольгу Бузову на съемках шоу «Сокровище императора» на ТНТ. Информацию об этом распространила пресс-служба телеканала.



Суть телевизионного шоу, напомним, заключается в преодолении препятствий, в том числе языкового барьера. Участники борются за главный приз в 14 миллионов рублей.



В Сети уже появились отрывки из выпуска нового эпизода телевизионного шоу. Участникам пришлось преодолеть непростой маршрут, последний прибывший к финишу выбыл из проекта. Испытание вызвало конфликты между участниками. Так пара Верещагиных оказалась под угрозой вылета из шоу, что вызвало между ними эмоциональную перепалку.



Также поконфликтовали Женя Искандарова, Карина Кокс, Мария Погребняк и Алана Мамаева. Девушки бросались обвинениями и оскорблениями.



В финале выпуска произошла настоящая драма между бывшими возлюбленными — блогерами Давой и Ольгой Бузовой. Популярная телеведущая сильно волновалась из-за очной встречи с бывшим бойфрендом, поэтому не смогла сдержать слез.



—Ты знаешь, что это была эффектная встреча, спустя два года. Спасибо, что приехал в Китай. Я тебя очень ждала, — цитирует слова певицы пресс-служба телеканала ТНТ.



После разговора с Давой Ольга Бузова в слезах покинула съемочную площадку. Будет ли новая встреча бывшей пары — можно будет узнать в новом выпуске шоу, которое выйдет в эфир в будущее воскресенье, 24 марта.

