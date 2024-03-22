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Развлечения «Я тебя очень ждала»: новосибирский блогер Дава довел Ольгу Бузову до слез на шоу в Китае

«Я тебя очень ждала»: новосибирский блогер Дава довел Ольгу Бузову до слез на шоу в Китае

Телеведущая сильно переволновалась из-за встречи с бывшим возлюбленным

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Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в январе 2021 года

Блогер из Новосибирска Давид Манукян довел до слез свою бывшую возлюбленную Ольгу Бузову на съемках шоу «Сокровище императора» на ТНТ. Информацию об этом распространила пресс-служба телеканала.

Суть телевизионного шоу, напомним, заключается в преодолении препятствий, в том числе языкового барьера. Участники борются за главный приз в 14 миллионов рублей.

В Сети уже появились отрывки из выпуска нового эпизода телевизионного шоу. Участникам пришлось преодолеть непростой маршрут, последний прибывший к финишу выбыл из проекта. Испытание вызвало конфликты между участниками. Так пара Верещагиных оказалась под угрозой вылета из шоу, что вызвало между ними эмоциональную перепалку.

Также поконфликтовали Женя Искандарова, Карина Кокс, Мария Погребняк и Алана Мамаева. Девушки бросались обвинениями и оскорблениями.

В финале выпуска произошла настоящая драма между бывшими возлюбленными — блогерами Давой и Ольгой Бузовой. Популярная телеведущая сильно волновалась из-за очной встречи с бывшим бойфрендом, поэтому не смогла сдержать слез.

—Ты знаешь, что это была эффектная встреча, спустя два года. Спасибо, что приехал в Китай. Я тебя очень ждала, — цитирует слова певицы пресс-служба телеканала ТНТ.

После разговора с Давой Ольга Бузова в слезах покинула съемочную площадку. Будет ли новая встреча бывшей пары — можно будет узнать в новом выпуске шоу, которое выйдет в эфир в будущее воскресенье, 24 марта.

Ранее блогер Дава показал, какой автомобиль подарил себе на день рождения. Такая модель продается в салоне за 6–7 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Давид Манукян Ольга Бузова ТНТ
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