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Под Новосибирском открыли крупный комплекс по выращиванию роз — за ними ухаживают роботы. Фото

На площадке будут выращивать горшечные розы

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Комплекс открыли на площадке тепличного комбината «Новосибирский»

Под Новосибирском заработал роботизированный комплекс по выращиванию горшечной розы селекции Kordana. Это первая за Уралом подобная установка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Комплекс открыли на площадке тепличного комбината «Новосибирский», ранее такие цветы выращивались только в Ярославле. Смотрим, как он выглядит, на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

Торжественное открытие площадки состоялось 19 марта
Как сообщили пресс-службе регионального Минпромторга, в тепличном комбинате внедрили торфозабивную машину, робота-расстановщика и другое.

— Автоматика позволила заменить ручной труд порядка 30 человек, благодаря чему стало возможным повысить квалификацию сотрудников до операторов и ускорить производственный процесс более чем на 20%, — уточнили в министерстве.

На площадке смогли заменить ручной труд порядка 30 человек
Сейчас оборудование используется на 60% от заявленной мощности
Площадь всего оборудования вместе с роботизированными установками занимает 300 квадратных метров, тепличный комбинат входит в ГК «Горкунов»
Роботизированный комплекс позволит осуществлять ежегодно производство 3–3,5 миллиона цветов

— В ближайшие три года на техническом комбинате «Новосибирском» будут продолжаться реконструкция и технические изменения, которые окажут влияние на весь цветочный бизнес Сибирского и Дальневосточного округа, — приводятся слова основателя ГК "Горкунов" Бориса Горкунова. Роботизированный комплекс будет осуществлять ежегодное производство 3–3,5 млн горшечных роз.

После запуска площадки кустовые горшечные розы селекции Kordana, по данным министерства, будут доступны жителям Сибири по ценам ниже рыночных

Директор тепличного комплекса «Новосибирский» Иван Сорокин уточнил, что для запуска нового направления в городе реконструировали более 2,5 гектара теплиц, обучили персонал, закупили современное оборудование и другое.

— Мы предоставляем клиентам и партнерам более качественный цветок: все кустовые розы одного роста, устойчивые к механическому воздействию и изменению условий, имеют много бутонов крупного размера, — уточнил Иван Сорокин. — В дальнейшем у нас будет выращиваться и орхидея методом клеточного уровня.

Иван Сорокин сообщил, что через три года специалисты планируют выпускать 2,5 миллиона орхидей
Розы из Новосибирска планируют доставлять партиями в любую точку странны

В марте стало известно, что на Алтае собираются запустить первое промышленное производство хризантем в Сибири. Им займется обособленное подразделение, которое входит в ГК «Горкунов».

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Теплица Розы Цветы Тепличный комплекс Новосибирск Выращивание цветов
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