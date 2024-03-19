Под Новосибирском открыли крупный комплекс по выращиванию роз — за ними ухаживают роботы. Фото

Под Новосибирском заработал роботизированный комплекс по выращиванию горшечной розы селекции Kordana. Это первая за Уралом подобная установка, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Комплекс открыли на площадке тепличного комбината «Новосибирский», ранее такие цветы выращивались только в Ярославле. Смотрим, как он выглядит, на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.
— Автоматика позволила заменить ручной труд порядка 30 человек, благодаря чему стало возможным повысить квалификацию сотрудников до операторов и ускорить производственный процесс более чем на 20%, — уточнили в министерстве.
— В ближайшие три года на техническом комбинате «Новосибирском» будут продолжаться реконструкция и технические изменения, которые окажут влияние на весь цветочный бизнес Сибирского и Дальневосточного округа, — приводятся слова основателя ГК "Горкунов" Бориса Горкунова. Роботизированный комплекс будет осуществлять ежегодное производство 3–3,5 млн горшечных роз.
Директор тепличного комплекса «Новосибирский» Иван Сорокин уточнил, что для запуска нового направления в городе реконструировали более 2,5 гектара теплиц, обучили персонал, закупили современное оборудование и другое.
— Мы предоставляем клиентам и партнерам более качественный цветок: все кустовые розы одного роста, устойчивые к механическому воздействию и изменению условий, имеют много бутонов крупного размера, — уточнил Иван Сорокин. — В дальнейшем у нас будет выращиваться и орхидея методом клеточного уровня.
В марте стало известно, что на Алтае собираются запустить первое промышленное производство хризантем в Сибири. Им займется обособленное подразделение, которое входит в ГК «Горкунов».