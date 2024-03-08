Цветочный край: новосибирцы собираются выращивать хризантемы на Алтае в промышленном производстве

В Алтайском крае собираются запустить первое промышленное производство хризантем в Сибири. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на коммерческого директора тепличного комбината «Новосибирский» Владимира Новгородцева. Заниматься производством будет обособленное подразделение «Алтайское», которое входит в ГК «Горкунов».
Как считает Владимир Новгородцев, выращенные в Сибири хризантемы и розы смогут закрыть потребности Сибири, Урала и Дальнего Востока.
— В 2026 году будут уже ежедневно срезаться хризантемы, и будет уже масштабное производство, — процитировали Владимира Новгородцева.
Сейчас в Барнауле выращивают небольшие партии хризантем. В 2026 году планируется запустить промышленное производство.
Как передает ТАСС слова генерального директора тепличного комбината «Новосибирский» Ивана Сорокина, ОП «Алтайское» является подразделением тепличного комбината «Толмачевское». Продавать цветы будет тепличный комплекс «Новосибирский». По словам директора, хризантема — второй по популярности цветок после розы.
Также вчера, 7 марта, в ТАСС сообщили, что в теплицах Новосибирска в 2026 году планируют начать выращивать орхидеи. Сейчас в Россию эти цветы, как правило, завозят из Китая и Турции.
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