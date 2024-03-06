«Снега бросьте в вазу»: как в Новосибирске готовят к 8 марта тысячи тюльпанов и как продлить им жизнь — весенний фоторепортаж

— В природе у тюльпана красный цвет, а все остальное — это уже результат селекционных отборов и всевозможных скрещиваний. Одним словом, люди постарались, — улыбается агроном.

Чаще всего свой выбор новосибирцы останавливают на желтых «Стронг Голд» и «Кейптаун», красном «Стронг Лав» и «Лин ван дер Марк», белом «Апдейт». Все большую популярность набирают махровые и пионовидные цветы.

Что делать, чтобы тюльпаны долго стояли