«Снега бросьте в вазу»: как в Новосибирске готовят к 8 марта тысячи тюльпанов и как продлить им жизнь — весенний фоторепортаж

Буквально через несколько дней у продавцов цветов начнется самый настоящий праздник: мужчины будут сметать тюльпаны, чтобы подарить их женщинам на 8 марта. Цветы на продажу срезали еще в феврале, но мы успели посмотреть на целые ковры тюльпанов в теплицах. Также мы узнали, что нужно сделать, чтобы букет простоял больше недели.
Прогуляйтесь с нами по теплице и почувствуйте приход весны.
Цены взлетели
В этом году мужчинам придется изрядно потратиться: цены на тюльпаны ощутимо выросли — в среднем на 25–30%. В цветочных салонах за один цветок просят 100–280 рублей в зависимости от сорта.
— Стоимость цветка складывается из определенных составляющих. Цена на луковицы существенно дороже в этом году, выросли затраты на газ, электричество, зарплаты. И так по копеечке, по копеечке и получилось, что цветок меньше 90 рублей не выйдет в рознице. Копите, мужчины, деньги заранее к 8 марта, — смеется Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
В сети FLOraОПТ тюльпаны продают по 99 рублей за штуку. В «Еврофлоре» один тюльпан стоит 120 рублей, но букеты будут со скидками: 9 цветов обойдутся в 890 рублей, а 25 цветов — в 2490 рублей. В «Цветах мечты» один тюльпан стоит 150 рублей, а если брать букет от 25 штук, получится по 140 рублей за цветок, от 51 штуки — по 130 рублей. В «БукетОпте» в розницу один тюльпан стоит 150 рублей.
В «Цветочном рае» обычные тюльпаны стоят 180 рублей, а махровые и пионовидные — 200 рублей. В «Русском букете» можно заказать минимально 11 цветов за 2600 рублей — это 236 рублей за штуку. В La Rose за один цветок придется отдать от 200 до 280 рублей в зависимости от сорта.
Цветы низкорослых сортов можно купить дешевле — чаще всего такие букетики можно встретить в супермаркетах. В пересчете получается, что небольшой тюльпанчик обойдется в 60–70 рублей.
Среди самых популярных расцветок — красные, желтые, белые.
— В природе у тюльпана красный цвет, а все остальное — это уже результат селекционных отборов и всевозможных скрещиваний. Одним словом, люди постарались, — улыбается агроном.
Чаще всего свой выбор новосибирцы останавливают на желтых «Стронг Голд» и «Кейптаун», красном «Стронг Лав» и «Лин ван дер Марк», белом «Апдейт». Все большую популярность набирают махровые и пионовидные цветы.
Что делать, чтобы тюльпаны долго стояли
Для того чтобы тюльпан долго стоял, его нужно держать в холодной воде. В хранилищах перед продажей цветы находятся при температуре в +1...+2 градуса — так они могут пролежать несколько месяцев целыми и невредимыми.
— В квартире чем жарче, тем тюльпан быстрее раскроется. Вода должна быть ледяной. Снежка бросьте в вазу, тогда тюльпаны будут прекрасно стоять даже 10 дней, — советует Людмила Шубина.
Вазу нужно ставить в темное место, где нет прямых солнечных лучей. Но если для вас срок его жизни не играет никакой роли, то можно понаблюдать за его чудесным поведением: днем цветок будет раскрываться, а ночью закрывать бутон.
— Можно бросить в вазу парочку кристалликов кальциевой селитры, но ни в коем случае нельзя добавлять сахар в воду. Иногда это предлагают делать для роста, но так цветок быстро погибнет, — предупреждает агроном.
Какой срез делать у цветов — вопрос не принципиальный. Можно и прямой, и косой. Во втором случае цветы быстрее будут пить воду.
— В случае с тюльпанами срез не имеет большого значения. Цветок быстро забирает воду из вазы — главное, чтобы не было сухого кончика, — подчеркнула агроном.
Если вы принесли домой поникшие цветы, то они быстро оживут в вазе.
Ранее стало известно, что у крупного российского дистрибьютора украли 1,5 тонны роз, тюльпанов и других цветов, которые везли для продажи к 8 Марта. Пострадали и магазины в Новосибирске.