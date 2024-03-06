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Фоторепортаж

«Снега бросьте в вазу»: как в Новосибирске готовят к 8 марта тысячи тюльпанов и как продлить им жизнь — весенний фоторепортаж

В видео объясняем, что нужно сделать, чтобы цветы простояли как можно дольше

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Сотни тысяч цветов скоро попадут к своим хозяйкам в вазы

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Буквально через несколько дней у продавцов цветов начнется самый настоящий праздник: мужчины будут сметать тюльпаны, чтобы подарить их женщинам на 8 марта. Цветы на продажу срезали еще в феврале, но мы успели посмотреть на целые ковры тюльпанов в теплицах. Также мы узнали, что нужно сделать, чтобы букет простоял больше недели.

Прогуляйтесь с нами по теплице и почувствуйте приход весны.

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Цветы будут стоять долго, если вода будет ледяной

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Цены взлетели

В этом году мужчинам придется изрядно потратиться: цены на тюльпаны ощутимо выросли — в среднем на 25–30%. В цветочных салонах за один цветок просят 100–280 рублей в зависимости от сорта.

— Стоимость цветка складывается из определенных составляющих. Цена на луковицы существенно дороже в этом году, выросли затраты на газ, электричество, зарплаты. И так по копеечке, по копеечке и получилось, что цветок меньше 90 рублей не выйдет в рознице. Копите, мужчины, деньги заранее к 8 марта, — смеется Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Многие розовые тюльпаны обладают тонким ароматом

Многие розовые тюльпаны обладают тонким ароматом

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Цветы для продажи срезают в феврале. До того как попасть в магазины, они хранятся в холодильнике

Цветы для продажи срезают в феврале. До того как попасть в магазины, они хранятся в холодильнике

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В сети FLOraОПТ тюльпаны продают по 99 рублей за штуку. В «Еврофлоре» один тюльпан стоит 120 рублей, но букеты будут со скидками: 9 цветов обойдутся в 890 рублей, а 25 цветов — в 2490 рублей. В «Цветах мечты» один тюльпан стоит 150 рублей, а если брать букет от 25 штук, получится по 140 рублей за цветок, от 51 штуки — по 130 рублей. В «БукетОпте» в розницу один тюльпан стоит 150 рублей.

В «Цветочном рае» обычные тюльпаны стоят 180 рублей, а махровые и пионовидные — 200 рублей. В «Русском букете» можно заказать минимально 11 цветов за 2600 рублей — это 236 рублей за штуку. В La Rose за один цветок придется отдать от 200 до 280 рублей в зависимости от сорта.

Сорт «Кейптаун» нравится любителям желтых тюльпанов

Сорт «Кейптаун» нравится любителям желтых тюльпанов

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На рынке появляется все больше многоцветных растений

На рынке появляется все больше многоцветных растений

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Цветы низкорослых сортов можно купить дешевле — чаще всего такие букетики можно встретить в супермаркетах. В пересчете получается, что небольшой тюльпанчик обойдется в 60–70 рублей.

Среди самых популярных расцветок — красные, желтые, белые.

— В природе у тюльпана красный цвет, а все остальное — это уже результат селекционных отборов и всевозможных скрещиваний. Одним словом, люди постарались, — улыбается агроном.

Чаще всего свой выбор новосибирцы останавливают на желтых «Стронг Голд» и «Кейптаун», красном «Стронг Лав» и «Лин ван дер Марк», белом «Апдейт». Все большую популярность набирают махровые и пионовидные цветы.

Что делать, чтобы тюльпаны долго стояли

Тюльпаны сорта «Стронг Голд» хорошо знакомы многим. У сорта есть одна особенность: в вазе бокал цветка продолжает активно расти

Тюльпаны сорта «Стронг Голд» хорошо знакомы многим. У сорта есть одна особенность: в вазе бокал цветка продолжает активно расти

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Для того чтобы тюльпан долго стоял, его нужно держать в холодной воде. В хранилищах перед продажей цветы находятся при температуре в +1...+2 градуса — так они могут пролежать несколько месяцев целыми и невредимыми.

— В квартире чем жарче, тем тюльпан быстрее раскроется. Вода должна быть ледяной. Снежка бросьте в вазу, тогда тюльпаны будут прекрасно стоять даже 10 дней, — советует Людмила Шубина.

Вазу нужно ставить в темное место, где нет прямых солнечных лучей. Но если для вас срок его жизни не играет никакой роли, то можно понаблюдать за его чудесным поведением: днем цветок будет раскрываться, а ночью закрывать бутон.

— Можно бросить в вазу парочку кристалликов кальциевой селитры, но ни в коем случае нельзя добавлять сахар в воду. Иногда это предлагают делать для роста, но так цветок быстро погибнет, — предупреждает агроном.

Тюльпаны хорошо пьют воду

Тюльпаны хорошо пьют воду

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На свету букет может отцвести за 3–4 дня

На свету букет может отцвести за 3–4 дня

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Какой срез делать у цветов — вопрос не принципиальный. Можно и прямой, и косой. Во втором случае цветы быстрее будут пить воду.

— В случае с тюльпанами срез не имеет большого значения. Цветок быстро забирает воду из вазы — главное, чтобы не было сухого кончика, — подчеркнула агроном.

Если вы принесли домой поникшие цветы, то они быстро оживут в вазе.

Сейчас можно встретить тюльпаны с самой разной формой бокала

Сейчас можно встретить тюльпаны с самой разной формой бокала

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Перед продажей у цветов делают прямой срез

Перед продажей у цветов делают прямой срез

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Так тюльпаны хранят до перевозки

Так тюльпаны хранят до перевозки

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Ранее стало известно, что у крупного российского дистрибьютора украли 1,5 тонны роз, тюльпанов и других цветов, которые везли для продажи к 8 Марта. Пострадали и магазины в Новосибирске.

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