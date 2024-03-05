Цветочники из Новосибирска и Омска остались без партии тюльпанов и роз — их украли во время погрузки

У крупного российского дистрибьютора украли 1,5 тонны роз, тюльпанов и других цветов, которые везли для продажи к 8 Марта. Как сообщает телеграм-канал Mash, цветы должны были доставить из Москвы в Челябинск, Омск и Новосибирск.
По данным паблика, в процессе погрузки рабочие подменили накладные и увезли всю партию в Екатеринбург. Там их продали местному дилеру в три раза дешевле — за 500 тысяч рублей.
Обо всём стало известно, когда получатели не дождались заказа: они сообщили об этом поставщику, и он уже обратился в полицию. Правоохранители нашли и арестовали похищенное, организаторов и исполнителей преступной схемы сейчас ищут.
Ранее НГС изучил цены на цветы в некоторых магазинах и выяснил, сколько будет стоить букет на 8 Марта.