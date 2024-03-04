«Мужчины, надеюсь, накопили на букеты»: сколько будут стоить тюльпаны к 8 Марта (цены впечатляют)

В Новосибирске цены на тюльпаны перед
— В этом году цены на тюльпаны стали еще выше. Примерно на 25–30% выросла цена луковки, и плюс остальные расходы: газ, субстрат, свет, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Надеюсь, что мужчины накопили деньги на букеты, потому что думаю, что в розницу цветы будут стоить от
В сети FLOraОПТ тюльпаны продают за 99 рублей за штуку. В «Еврофлоре» один тюльпан стоит
В «Цветочном рае» обычные тюльпаны стоят 180 рублей, а махровые и пионовидные —
Если вы не хотите тратиться на цветы в магазине, то прекрасные растения можно вырастить у себя на даче.