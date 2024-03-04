Реклама
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 5/10
usd 91.33
eur 98.72
СрочноШкольницы на «плюшке» врезались в дерево
Все новости
Все новости

«Мужчины, надеюсь, накопили на букеты»: сколько будут стоить тюльпаны к 8 Марта (цены впечатляют)

За цветок придется выложить 100–200 рублей

361

За самые весенние цветы придется в этом году выложить немало

Поделиться

В Новосибирске цены на тюльпаны перед 8 Марта значительно выросли — один цветок обойдется в 100–200 рублей. В некоторых салонах цена доходит до 280 рублей за тюльпан.

— В этом году цены на тюльпаны стали еще выше. Примерно на 25–30% выросла цена луковки, и плюс остальные расходы: газ, субстрат, свет, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Надеюсь, что мужчины накопили деньги на букеты, потому что думаю, что в розницу цветы будут стоить от 90 рублей.

В сети FLOraОПТ тюльпаны продают за 99 рублей за штуку. В «Еврофлоре» один тюльпан стоит 120 рублей, но букеты будут со скидками. Так, 9 цветов обойдутся в 890 рублей, а 25 цветов — 2490 рублей. В «Цветах мечты» один тюльпан стоит 150 рублей, если брать букет от 25 штук, то цветок будет по 140 рублей, от 51 штуки — по 130 рублей. В «БукетОпте» в розницу один тюльпан стоит 150 рублей.

В «Цветочном рае» обычные тюльпаны стоят 180 рублей, а махровые и пионовидные — 200 рублей. В «Русском букете» можно заказать минимально 11 цветов за 2600 рублей, это 236 рублей за штуку. В La Rose за один цветок придется отдать от 200 до 280 рублей в зависимости от сорта.

Если вы не хотите тратиться на цветы в магазине, то прекрасные растения можно вырастить у себя на даче.

По теме

ТюльпаныЦветыБукетыТюльпанНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter