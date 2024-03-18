«Пускай это будет тебе уроком»: из шоу «Маска» выгнали Арлекина

— Пускай это будет тебе уроком, — ответил Лазарев. — Во-первых, никогда не надо проигрывать заранее и готовиться к проигрышу. Во-вторых, мы с тобой пели дуэтом, поэтому я никак не мог тебя не разгадать по голосу.



— Потому что не надо выходить с грустным лицом никогда, я же тебе говорил! Вот и накликала! — отчитал девушку Филипп Киркоров, не забыв отметить, что ее любят за искренность, талант и красоту.

