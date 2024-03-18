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«Пускай это будет тебе уроком»: из шоу «Маска» выгнали Арлекина

Кто скрывался за образом театрального шута

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Сергей Лазарев первым сказал, кто скрывается за маской Арлекина

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С каждой неделей участников шоу «Маска» (12+) на НТВ становится всё меньше. После очередного исключения борьбу за первое место продолжат девять артистов. А попрощаться с проектом пришлось Арлекину, которому Сергей Лазарев на прощание заявил: «Пускай это будет тебе уроком».

По правилам проекта, в каждом выпуске артисты дают несколько подсказок о себе. Арлекин ранее намекал на такие нюансы, которые быстро помогли бы жюри его раскусить. Но на этот раз всё пошло не по плану, и он первым делом признался, что у него болит живот, что огорчило председателя жюри Филиппа Киркорова.

— Вот те на! Мы же договорились, что ты всегда будешь выходить с улыбкой, а то ведь накликаешь беду… номинацию, Господи, на свою голову! — упрекнул Арлекина Киркоров.

После этого как бы невзначай Арлекин проговорился о своем поле:

— Сегодня очень грустная песня, я не могу улыбаться под нее. А так я очень рада вас всех видеть.

«Грустной песней» оказался «Странник» Ирины Аллегровой. После выступления Арлекина Сергей Лазарев, занимавший кресло судьи, первым высказал подозрение, что за ярким образом скрывается Миа Бойка. И его предположение оказалось верным.

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— Я готовилась к этому моменту, я знала, что Сережа меня отгадает, — рассказала певица после разоблачения. — Знала, что сегодня мой последний выход.

— Пускай это будет тебе уроком, — ответил Лазарев. — Во-первых, никогда не надо проигрывать заранее и готовиться к проигрышу. Во-вторых, мы с тобой пели дуэтом, поэтому я никак не мог тебя не разгадать по голосу.

— Потому что не надо выходить с грустным лицом никогда, я же тебе говорил! Вот и накликала! — отчитал девушку Филипп Киркоров, не забыв отметить, что ее любят за искренность, талант и красоту.

Спасибо вам за все эти выступления, совершенно роскошные, такие разные, непохожие одно на другое! — заключила Валерия.

МаскаШоуНТВТелевидениеMIA BOYKAФилипп КиркоровСергей ЛазаревВалерия
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