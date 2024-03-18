«Пускай это будет тебе уроком»: из шоу «Маска» выгнали Арлекина

С каждой неделей участников шоу «Маска» (12+) на НТВ становится всё меньше. После очередного исключения борьбу за первое место продолжат девять артистов. А попрощаться с проектом пришлось Арлекину, которому Сергей Лазарев на прощание заявил: «Пускай это будет тебе уроком».
По правилам проекта, в каждом выпуске артисты дают несколько подсказок о себе. Арлекин ранее намекал на такие нюансы, которые быстро помогли бы жюри его раскусить. Но на этот раз всё пошло не по плану, и он первым делом признался, что у него болит живот, что огорчило председателя жюри Филиппа Киркорова.
— Вот те на! Мы же договорились, что ты всегда будешь выходить с улыбкой, а то ведь накликаешь беду… номинацию, Господи, на свою голову! — упрекнул Арлекина Киркоров.
После этого как бы невзначай Арлекин проговорился о своем поле:
— Сегодня очень грустная песня, я не могу улыбаться под нее. А так я очень рада вас всех видеть.
«Грустной песней» оказался «Странник» Ирины Аллегровой. После выступления Арлекина Сергей Лазарев, занимавший кресло судьи, первым высказал подозрение, что за ярким образом скрывается Миа Бойка. И его предположение оказалось верным.
— Я готовилась к этому моменту, я знала, что Сережа меня отгадает, — рассказала певица после разоблачения. — Знала, что сегодня мой последний выход.
— Пускай это будет тебе уроком, — ответил Лазарев. — Во-первых, никогда не надо проигрывать заранее и готовиться к проигрышу. Во-вторых, мы с тобой пели дуэтом, поэтому я никак не мог тебя не разгадать по голосу.
— Потому что не надо выходить с грустным лицом никогда, я же тебе говорил! Вот и накликала! — отчитал девушку Филипп Киркоров, не забыв отметить, что ее любят за искренность, талант и красоту.
— Спасибо вам за все эти выступления, совершенно роскошные, такие разные, непохожие одно на другое! — заключила Валерия.