«Дробыш сказал, что я колхозный лопух». Музыкант Арсений Бородин — об алкоголизме после расставания с Ивлеевой, «Челси» и деньгах

— У меня тут мама, бабушка, родная сестра, троюродные братья и сестры все здесь. В последнее время приезжаю чаще: в год по два-три раза. Но бывали года, когда удавалось и по 5–6 раз, потому что концертов было меньше. Мог погостить и две недели. Мне нравится окунуться во всю эту барнаульскую жизнь. Бродить по местам детства, проживать те же чувства и эмоции. Для меня это важно, поэтому по возможности приезжаю просто отдохнуть.

— Куда идете первым делом?



— У меня есть классический маршрут. Я прогуливаюсь по улицам, где что-нибудь в детстве интересное было: мы с пацанами хулиганили. Или где-нибудь я получил первый раз по башке. Еще маршрут до школы. Я учился в лицее «Сигма» на улице Шукшина. Вчера прогулялся туда, записал stories. Показал: вот моя школа, вот мой дом. Всем [подписчикам] очень понравилось.