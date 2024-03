«Дробыш сказал, что я колхозный лопух». Музыкант Арсений Бородин — об алкоголизме после расставания с Ивлеевой, «Челси» и деньгах

— Нет. У меня такой принцип еще с юношества сформировался: если что-то делаешь, потом никаких сожалений. Я отдаю себе отчет обо всех решениях и их последствиях. Анализирую, конечно. Да, я совершал какие-то плохие поступки. Ну пусть они будут. Я бы ни одного не изменил. Значит, так должно быть. Let it be.