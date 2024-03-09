«Я покровитель Сибири». Как простой мальчик Сергей Зверев стал королем гламура и самым эпатажным шоуменом России

Зверев родился в поселке Култук на берегу Байкала Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











«Звезда в шоке» — фраза, по которой без труда можно угадать человека, ее использующего. Он называет себя королем гламура и иконой стиля, эпатирует публику своими нарядами и выходками, а еще постоянно встает на защиту Байкала. Конечно же, это Сергей Зверев. Сегодня мы расскажем историю парикмахера, артиста и шоумена, который родился в простой семье в маленьком поселке в Иркутской области, но смог покорить всю страну и стать суперзвездой.

Поступил в ПТУ с третьей попытки и служил в армии

Сергей Анатольевич Зверев родился 19 июля 1963 года в поселке Култук на берегу Байкала в совершенно простой семье: отец был механиком на предприятии «Автовнештранс», а мать — технологом на мясокомбинате. Оба они родились в бурятском поселке Гужиры, а работали в Култуке. Там же и появился на свет маленький Сережа.

Когда мальчику было шесть лет, его отец Анатолий Андреевич погиб в автокатастрофе — разбился на мотоцикле. Через некоторое время мама Валентина Тимофеевна снова вышла замуж и переехала в Усть-Каменогорск в Казахстане, забрав с собой Сережу и его старшего брата Сашу.

В Усть-Каменогорске Сергей Зверев пошел в первый класс. Однако через несколько месяцев семья была вынуждена вернуться в Гужиры, где мальчик окончил начальную сельскую школу.

Сергей Зверев в детстве Источник: YouTube-канал I SMART TV











— В Гужирах была такая школа, она еще есть, ей больше ста лет. Значит, там преподавала моя тетя Александра Никифоровна. И вот мой брат Вова, Володя и я, мы сидели за одной партой. А Вовина мама у нас преподавала, она была и учителем, и завучем, и директором, и уборщицей, и всё на свете, — рассказывал Зверев в интервью «Информ Полису».



В пятый класс мальчик пошел уже в школе Усть-Каменогорска, потому что семья снова уехала в Казахстан. Там будущий король гламура начал увлекаться шитьем одежды.



Сергей Зверев окончил в Усть-Каменогорске ПТУ № 13 сразу по трем направлениям: парикмахерское искусство, дизайн одежды и искусство макияжа. Кстати, парня не очень-то хотели зачислять на женские специальности, поэтому поступить Звереву удалось только с третьей попытки. Во время учебы Сергей постоянно участвовал в конкурсах профмастерства и получал награды.



После окончания училища в начале 80-х годов Зверева призвали в армию.



— Я бы мог откосить от армии, потому что я был звездой. Я был идолом в своем городе. Но мне даже в голову не пришло. А мне, кстати, предлагали. Но как я могу не защищать свою Родину, если мой дед дошел до Рейхстага, дед Андрей. Мой дед Тимофей погиб в первые годы войны. Мой дядя Иннокентий, его контузило, но он дошел до Рейхстага, — рассказывал Зверев в интервью проекту «Слива» о том, почему он всё-таки пошел служить.

Сергей Зверев в армии Источник: @zverevsuperstar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Зверев служил в Польше в войсках ПВО и был заместителем командира взвода. Позднее Зверев признавался, что служба в армии ему многое дала. Он уволился в запас в звании старшего сержанта.

«Собрал чемодан и уехал в никуда»

Когда Сергей Зверев вернулся на гражданку, он продолжил работать в индустрии красоты и по-прежнему участвовал в различных конкурсах парикмахерского искусства. На одном из таких мероприятий Сергея Зверева заметила дизайнер и вице-чемпион мира по парикмахерскому искусству Долорес Кондрашова, она позвала талантливого парня в Москву. Зверев по началу не планировал соглашаться. Вот что он об этом рассказывал в интервью «Сливе».

— У меня всё было в порядке. Я был такой звездой, суперзвездой в Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Квартира роскошная, семья в порядке, в шоколаде. Я работаю в центре. У меня всё в моих руках. И мне нужно было всё бросить и переехать в Москву. Как можно было решиться на это? Представляете, вы номер один в своем городе, вас знают все. Для вас слова «нет» вообще нет. Но я принял решение, потому что, первое, мне нужно было расти. Я собрал чемодан и уехал в никуда, — поделился Зверев.

Сергей Зверев с мамой Источник: публикация с сайта РБК











Сначала он работал в небольших салонах, но популярность росла стремительно. Зверев рассказывал:



— Через буквально полгода ко мне уже не было записи. Через год я уже выступал, защищал честь Москвы, и еще через год я уже представлял страну.



Так начиналась большая слава знаменитости.

Авария, пластика и мода «быть красивым»

Первые годы жизни в столице мало отразились на внешности Сергея Зверева. Хотя и тогда он позволял себе быть не таким, как все: отрастил длинные волосы, носил романтичные рубашки, пиджаки. В таком образе он стал появляться перед телезрителями в программе «Секреты Сергея Зверева». Стилист рассказывал о красоте и женственности, а на заднем плане дефилировали модели.

Первой знаменитой клиенткой Зверева, кстати, была Татьяна Веденеева. Также он в разные годы работал с Ксенией Собчак, Людмилой Гурченко, Лаймой Вайкуле, Богданом Титомиром и, конечно, Аллой Пугачевой.

Источник: @zverevsuperstar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Всё складывалось как нельзя лучше, пока в новогоднюю ночь 1995 года Зверев не попал в страшную аварию. Он сломал себе руку, ребра и нос, а лицо превратилось в жуткое месиво. При этом через 20 дней Сергею нужно было выходить в очередной эфир «Секретов Сергея Зверева».



За помощью знаменитость обратилась к хорошему пластическому хирургу, который сделал Звереву ринопластику и «починил» лицо, благодаря чему стилист смог спокойно вести программу. После этого Сергей Зверев не раз прибегал к пластике: он корректировал скулы, губы и подбородок, постепенно трансформируясь в того Зверева, которого мы знаем и любим сегодня.



— После аварии и моих операций я вдруг заметил, что в нашей стране стало очень модным быть красивым, быть в хорошей форме, быть счастливым, быть фешен, — рассказывал Зверев в одном из интервью. — И это всё с меня началось.



В 1996 году Сергей Зверев стал вице-чемпионом Европы по парикмахерскому искусству, в 1997-м — абсолютным чемпионом Европы. Наконец, в 1998 году он получил титул чемпиона мира среди парикмахеров.

Сергей Зверев на конкурсе парикмахеров Источник: YouTube-канал «Советское телевидение. ГОСТЕЛ»

«Больше гламура»

Всем известно, что Алла Пугачева очень круто повлияла на жизнь и карьеру Сергея Зверева. Именно она посоветовала стилисту начать петь, и он, между прочим, выпустил два сольных альбома. Именно под влиянием Пугачевой Зверев раскрылся для своих поклонников с новой стороны.

— Алла же вообще изменила всю мою жизнь. Она не просто пришла там или ушла, приехала или уехала. Она просто всё изменила, просто одним махом, — говорил Зверев в шоу «Алёна, блин!»



Он также рассказал, что любовь к Пугачевой у него была еще со школы. Видимо, поэтому свой первый хит — песню «Алла», которая вышла в 2006 году, — Зверев посвятил своей музе Пугачевой. Автором композиции стала Татьяна Залужная. Затем были популярные треки «Ради тебя», «Искренне ваш» и «Больше гламура». Синглы выходили у Зверева вплоть до 2021 года, в репертуаре насчитывается около 30 песен.



Дружба Примадонны и Зверева длилась достаточно долго, но, по словам самого короля гламура, прекратилась после того, как Пугачева вышла замуж за Максима Галкина*. Кроме того, Зверев признался, что дружба и шоу-бизнес вообще плохо совместимые понятия.

Источник: @zverevsuperstar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











При этом, когда Пугачева была замужем за Филиппом Киркоровым, это не мешало Примадонне и Звереву дружить.



— Он всё время на гастролях, я всё время с Аллой. Ну вот так жили. Филипп на гастролях, мы всё время с Аллой. Но всё, девушка вышла замуж, у нее дети появились, — говорил Зверев в шоу «Алёна, блин!»



На вопрос ведущей, ограждал ли Галкин* Пугачеву от общения с другими мужчинами, Зверев, не раздумывая, ответил: «На то он и муж — уведут же!»



Король гламура признался, что тоскует по тому времени, когда они были дружны с Аллой Пугачевой, и говорит, что тогда у них всё время «была ржачка». Затем шоумен рассказал одну из историй, которая, по его словам, может дать представление о том, насколько крепкой была их дружба.

Источник: @zverevsuperstar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пугачева позвала Зверева к себе на дачу «отдохнуть на пару дней», чтобы тот смог отдохнуть и выспаться, восстановить нервы.



— Собрал чемодан, приехал. Такой стол накрыт. Я про себя думаю: «Кого-то ждем, наверное». Она говорит: «Давай выпьем? Настроение такое». Я говорю, что с удовольствием, потому что надо как-то стресс снимать. А ей какую-то водку какой-то большой человек, хозяин этого завода, какую-то водку несколько ящиков отправил. Этой водки нигде нет в продаже, она какая-то целебная, чудесная и только у нее. А я об этой водке уже слышал. Говорю: «Давай, наливай», — вспоминал Зверев.



Она налила Звереву рюмку «с горкой». Король гламура хотел закусить, но Алла Борисовна его остановила, мол, вы все неправильно пьете, я научу, как надо.



— Мы выпиваем, я — за пирогом. Она говорит: «Стоп! Неправильно так. Надо чуть-чуть икорки на ложечке, только понюхать, нельзя больше». И вот мы расслабляемся, там окно открыто, дверь, она говорит: «Сейчас ты почувствуешь». И я наконец-то начинаю расслабляться, наконец-то у меня прозрение какое-то пошло и состояние такое невероятной легкости, — продолжает Сергей Зверев.

Источник: @zverevsuperstar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вслед за первой рюмкой была и вторая, и третья.



— Вот третья была самая нереальная. Легкость, хорошо идет, обволакивает, в организме всё дышит. Ощущение — я так никогда не ощущал свое тело. Какой-то такой тонус <…> Поток информации вдруг пошел, стихи вспомнил. Какая-то беседа в каком-то другом измерении, — удивлялся Зверев.



В таком режиме Сергей Зверев прожил у Пугачевой неделю и заметил, что теперь он знает, «что такое рай».

Защита Байкала

Многие любят Сергея Зверева за то, что при всём своем гламурном образе жизни и статусе суперзвезды он не забывает про свою родину и довольно искренне беспокоится за Байкал, у берегов которого он провел детство.

В 2019 году Зверев развернул кампанию против строительства завода по розливу воды в Култуке. Стилист устроил одиночный пикет на Красной площади и получил за это штраф в размере 15 тысяч рублей. Позже король гламура в передаче «Центральное телевидение» на телеканале НТВ попросил президента России Владимира Путина спасти Байкал от строительства завода по розливу воды в поселке Култук, а еще записал песню о проблемах озера.

Источник: интервью Зверева «Сливе»











— Уже на днях там должны были перерезать ленточку, и земляки мне пишут, мол, земляк, давай спасай, на тебя надежда. Завод был построен нелегально на той территории, где строить нельзя. Им никогда никто бы не разрешил там строить, потому что это перекресток птиц, которые веками слетаются на эти Таловские болота, — заявил Зверев.



Он вспомнил, что провел там вместе с папой детство, и подчеркнул, что там «роскошные виды» и это место «нужно оставить в покое».



Поэтому он вышел в пикет, в котором «стоял три дня».



— Первый день был ветер, дождь, никто внимания на меня не обращал. Я был в скромной куртке, мне все показывали вот так — [класс]. Я был в короне, с плакатом, но как-то дождь и ветер, поэтому на меня не обратили внимания. Я на второй день надеваю куртку блестящую, побольше корону уже, вроде меня видно, — рассказывал Зверев.



Он выбрал место неподалеку от мавзолея, не зная, что там никакие публичные акции проводить нельзя. При этом даже охрана мавзолея аплодировала Сергею, как он сам уверяет.

Источник: @zverevsuperstar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я такой вдохновленный стою. Эти ресницы с фольгой, всё горит, блестит. Задача была — чтобы внимание обратили на эту проблему, — заметил Сергей, добавив, что на третий день его поддержал весь мир и люди вышли с плакатами в Милане, Германии, Америке.



Про свой эфир на НТВ, посвященный проблемам Байкала, стилист заметил, что это было непросто.



— Умные — это отдельно, красивые — отдельно, вместе — это очень тяжело. Ты не представляешь, как тяжело быть и в образе, и помнить, что говорить. Мне было трудно. Я просил: «Только меня не сбивайте». И что ты думаешь? Только начали, и он [ведущий] начал сбивать меня. [Говорил, что] мир никогда не будет прежним, и называет меня оппозицией. Какая я оппозиция? Посмотрите на меня, — возмутился Зверев.



В итоге Зверев публично обратился к президенту и попросил спасти Байкал. По его словам, завод закрыли на следующее же утро.

Выборы в Госдуму

В 2021 году Сергей Зверев решил штурмовать политическую арену и баллотировался в Госдуму от экопартии «Зеленые», рассчитывая представлять интересы Бурятии. Получить депутатский мандат ему не удалось, Зверев набрал около 8%, однако стилист считает, что всё прошло отлично.

— Мое было первое место, после меня три пустых, а потом пошли все остальные. Но у нас же нарисовали всё другое. Перед выборами мне сказали, что у меня будут самые большие цифры, но ты не обращай внимания, нарисуют другие цифры, — посетовал Зверев.

Он заявил, что главная проблема была в том, что в Улан-Удэ все друг друга знают и приходятся родственниками. Поэтому фальсифицировать результат не составило труда.

Источник: @zverevsuperstar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Зверев заявил, что был готов к такому повороту, но не пойти на выборы не мог, потому что исполнил волю народа. Из этой истории он извлек хороший урок.



— Когда ты на одной волне с народом, не надо играть. В том и дело, что надо быть собой. Потому что все те, кто шли туда, они всё время были в образе. Человек резко отличается от того, какой он в жизни и какой он в образе. Русские, буряты — все договорились и шли голосовать за меня, — уверен Зверев.



Он также рассказал о том, что ему не давали проводить избирательную кампанию в Бурятии, а еще запрещали селить в гостиницах, потому что чувствовали в нем угрозу.



— Я такая угроза, всем угрозам угроза. Есть такое, но это всё ошибочно, мол, «что там Зверев, гос-спидя». А я так [ударю], что мало не покажется. Если за Родину, за свою страну, лететь будешь, как петарда, потому что нас учили любить и защищать Родину, стоять насмерть во что бы то ни стало, — говорит Зверев.

Источник: @zverevsuperstar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Я — покровитель Сибири»

На родину, кстати, Сергей Зверев старается приезжать хотя бы раз в год. Здесь у него живет мама, да и, похоже, деревенский отдых ему по душе. Он любит гулять у Байкала, восхищается селами и местными коровами. При этом из своего образа короля гламура артист не выходит даже в глухих деревнях.

— Она сама захотела переехать сюда. Потому что здесь и воздух, и вода другая. У нас в центре [в Москве] вода не очень, а здесь всё-таки и родственники. Как-то ей полегче здесь. Я очень скучаю по вот этой квартире, в которой сейчас мама живет. Виден Байкал прямо с балкона, видно горы красивые. Всё просто утопает в деревьях, — говорит Зверев в интервью «Сливе».

Источник: @zverevsuperstar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кроме того, Зверев пофантазировал, какой бы могла быть скульптура, посвященная ему. Он уверен, что на нем была бы национальная бурятская одежда, а стояла бы композиция либо у берега Байкала, либо где-то на возвышенности.



— Потому что я — покровитель Сибири, Иркутска и Иркутской области, покровитель Бурятии. Если мне молиться, я помогу, — заверил Зверев.



Во время каждого своего приезда звезда не забывает снять ролик у берега озера и напомнить своим подписчикам о том, что Байкал надо охранять и беречь.

Источник: @zverevsuperstar / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2021 году Зверев во время визита в Иркутск и на Байкал побывал в музее на полигоне ТБО.

— Его надо смотреть в жизни. Это наш, в хорошем смысле слова, Голливуд. Таких экспозиций, как здесь, нет больше нигде в мире. Всё это надо увидеть, потрогать. Особенно я рекомендую это сделать тем, у кого есть дети. Я рад, что у меня появилась возможность побывать у этих замечательных людей, — поделился он своими впечатлениями.



В сентябре 2023 года Зверев в очередной раз приехал в Иркутск и побывал на открытии студии красоты Steffany в микрорайоне Союз. Стилист назвал салон небольшим, но уютным, а потом и вовсе добавил, что студия роскошная.



— Сейчас такое время, оно как бы не для салонов, не для студий. Я знаю, каждый день закрываются дома моды, закрываются салоны красоты. И тут такая информация — открытие салона. Конечно, мы все так рады, что есть люди, которые не жалуются на время, а просто делают свою работу, просто делают людей красивыми. Это очень вдохновляет, — сказал Зверев на церемонии открытия.

Кстати, совсем недавно Сергей Зверев выпустил свой очередной клип на песню «Я сияю», и по этому случаю он дал интервью нашим коллегам из MSK1.RU. Зверев вспомнил о том, благодаря чему он выбился в звезды, дал совет, какую одежду не стоит носить, и рассказал, почему за ним следят.

— Например, у меня есть хит, который называется «Вокруг пипец, а я сияю». Его люди слушают и пишут, насколько он их вдохновляет, что у них утро начинается с этой композиции и они с ней живут, — рассказал Зверев. — Это очень интересно. Смысл — дать людям светлых эмоций и возможность немножко расслабиться.



В этом же материале шоумен поделился своим мнением о нынешнем шоубизнесе.

— Если же говорить о сегодняшнем шоу-бизнесе, многих исполнителей я не знаю. Кто эти люди, чего они хотят и как вообще в шоубиз попали, неизвестно, — недоумевает Зверев. — А меня уже давно нет ни на одном музыкальном канале. С тех пор, как я заступился за Байкал, отовсюду убрали. А я очень хочу своим творчеством дарить людям позитив. В наше время его не хватает.



* Признан в России иностранным агентом.