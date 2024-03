Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Вместо фотографа стал моделью

Будущий кумир миллионов изучал в вузе фотодело, при этом известность к нему пришла по ту сторону кадра. Вместо того чтобы стать известным (или как повезет) фотографом, в 2003 году Бурак Озчивит победил в конкурсе и стал лучшей моделью Турции.