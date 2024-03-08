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Обзор

Девчонки, это идеал! Как звезда турецких сериалов Бурак Озчивит разбил тысячи женских сердец

Кажется, он слишком хорош, чтобы быть человеком

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Бурак Озчивит — один из самых красивых мужчин в мире. Но он женат

Бурак Озчивит — один из самых красивых мужчин в мире. Но он женат

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Этот красавчик — жгучий брюнет с роскошными усами влюбил в себя миллионы поклонниц. Турецкий актер Бурак Озчивит стал известен в нашей стране по многочисленным сериалам, а не так давно и сам приезжал в Россию. Рассказываем о детстве, истории успеха кумира миллиона россиянок и о том, чем он занимается сейчас.

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Бурак Озчивит недавно побывал в России

Видео: Городские порталы

24 декабря в далеком 1984 году в семье Джейхан и Бюлента Озчивитов случилось пополнение — на свет появился сын, которого супруги назвали Бураком. Актерские задатки у мальчика в детские годы особенно не проявились, однако после окончания стамбульского лицея «Кязым Ишмен» Бурак поступил на факультет изящных искусств в Мармаринском университете.

Вместо фотографа стал моделью

Будущий кумир миллионов изучал в вузе фотодело, при этом известность к нему пришла по ту сторону кадра. Вместо того чтобы стать известным (или как повезет) фотографом, в 2003 году Бурак Озчивит победил в конкурсе и стал лучшей моделью Турции.

Молодой человек продолжил карьеру в модельном бизнесе и спустя два года, в 2005-м, снова получил признание как первый красавчик страны. Сразу же после этого Бурак заявил о себе по всему миру, приняв участие в состязании Best Model of The World. В нём турецкий красавчик занял второе место.

За этим последовало подписание контрактов с лучшими турецкими производителями мужской одежды. Бурак Озчивит принимал участие в демонстрации коллекций таких брендов, как Abbate, Tween, Faruk Saraç и NetWork, а также в международных показах.

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Следующим шагом к покорению сердец миллионов зрителей, особенно девушек, стали кинопробы и первый опыт в сериалах. Первая слава как актера к нему пришла после сериала «Маленькие секреты» (16+), снятого по мотивам «Сплетницы» (18+) (Gossip Girl. — Прим. ред.).

Но по-настоящему Бурак Озчивит прославился после выхода на экраны сериала «Великолепный век» (16+), где сыграл Малкочоглу, и роли Кямрана в ремейке турецкой классики «Королек — птичка певчая» (16+). За них он получил награды как лучший исполнитель мужской роли в сериалах. Также он известен российскому зрителю по сериалу «Черная любовь» (18+).

Успех в карьере и любви

Этот сериал принес Бураку не только бешеную популярность у турецких зрителей и прославил его далеко за пределами родины, но и любовь. На съемочной площадке он работал в паре с актрисой Фахрийе Эвджен, которая исполняла главную роль — Фериде. Уже до выхода сериала на экраны турецкие таблоиды стали писать о возможном романе Бурака и Фахрийе.

Совместная работа в сериале сплотила молодых людей, и экранная любовь переросла в реальную

Совместная работа в сериале сплотила молодых людей, и экранная любовь переросла в реальную

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Вскоре слухи подтвердились — молодых людей всё чаще стали замечать вместе вне съемочной площадки. Их свадьба состоялась 29 июня 2017 года и была очень пышной — церемония прошла во дворце Саит Халим Паша на берегу Босфора.

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Спустя два года у пары на свет появился первенец, которому дали имя Каран. В январе 2023-го Фахрийе и Бурак стали родителями второй раз, они назвали сына Керемом.

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Супруги вместе уже 7 лет, и в отличие от многих звездных пар, долгое время не давали поводов таблоидам рассказать о недомолвках или ссорах. В соцсетях Бурака и Фахрийе есть немало фото совместных путешествий, фееричных детских вечеринок и даже съемок в рекламе.

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Однако кризисы не миновали и их — в 2021 году СМИ предполагали, что супруги решили развестись. Подтверждения этому не дают ни сам Бурак Озчивит, ни его жена. В соцсетях они продолжают выкладывать совместные фото с детьми.

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Герой девичьих грез

Сейчас Бурак Озчивит продолжает сниматься в сериале «Основание: Осман» (16+), где он исполняет главную роль, и активно постит фрагменты из 5-го сезона в своих соцсетях.

Турецкие зрители в комментариях к фото отмечают, что ему идет амплуа падишаха

Турецкие зрители в комментариях к фото отмечают, что ему идет амплуа падишаха

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Кумир миллионов россиянок также часто снимается в рекламе — долгие годы он является лицом бренда мужской одежды Altınyıldız.

Фото Бурака в смокинге можно увидеть практически в каждом ТЦ в Турции

Фото Бурака в смокинге можно увидеть практически в каждом ТЦ в Турции

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Недавно актер подписал контракт с турецким производителем мебели Istikbal. В фотосетах и видеороликах Бурак снялся вместе с Фахрийе.

В рекламе мебели актер снялся вместе с супругой

В рекламе мебели актер снялся вместе с супругой

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Красавчик-актер много путешествует: за последние пару лет он побывал в Италии, Германии, Франции, Кувейте, Саудовской Аравии, Катаре. Бурак Озчивит порадовал своих поклонников в Казахстане и Туркменистане, где оседлал коня знаменитой ахалтекинской породы.

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Видео: burakozcivit / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Недавно Бурак Озчивит во второй раз побывал в России. Турецкого актера встретили по всем традициям — хлебом, солью и рюмочкой с крепким русским напитком. Бурак выступал на киноконцертах «Музыка турецких сериалов» в Москве и Санкт-Петербурге, а затем посетил Сочи и Сириус.

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У Бурака Озчивита не заметны и признаки звездной болезни — актер открыт общению с публикой и часто фотографируется со своими фанатами. В силу менталитета — турки без ума от детворы — звезда сериалов любит детей, всех без исключения. В Сириусе он пообщался с маленькими поклонницами, даже с самыми особенными.

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Судя по фото в соцсетях, в свободное время Бурак Озчивит увлекается рыбалкой, экстремальным спортом, ездой на мотоцикле и бегом. Также он с удовольствием проводит время с детьми, играя в футбол и катаясь верхом.

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