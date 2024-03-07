Тест на киномана: только избранный продолжит эти 10 фраз за героями Андрея Миронова

Пусть он и запомнился многим только в амплуа обаятельного мерзавца, в творчестве Андрея Миронова были и серьезные драматические работы, и персонажи-неврастеники. При этом, даже играя второстепенную роль, он всегда запоминался зрителям. Не в последнюю очередь благодаря смешным, а иногда мудрым фразам, которые он произносил при каждом своем появлении. Кстати, вы их хорошо помните? Или только «Федя, дичь!»? Давайте проверим, тем более есть повод: сегодня день рождения великого артиста.
- …критиком
- …шахматистом
- …философом
- …покойником
- …аристократке
- …сироте
- …воровке
- …пятом десятке
- …даже сам удивляюсь
- …даже страшно
- …надеюсь, вам это не покажется противным
- …нормальнее меня вы здесь никого не найдете
— Волшебник.
— ...
- Нехорошо получается
- Предупреждать надо
- Нет, так дело не пойдет
- Что-то я вдруг захворал
- …модерна
- …царизма
- …Керенского
- …кощунства и безвкусия
- …сиротам
- …наша
- …ваша
- …жертвам царизма
- …поправить галстук, надеть носки
- …выспаться, протрезветь
- …встать с кровати, одеться
- …принять ванну, выпить чашечку кофе
- Зачем?
- На чем?
- А если я не хочу?
- А смысл?
- …убьет вас
- …возьмет сама
- …обидится
- …уйдет от вас
«Отколотить человека, да на него же еще и сердиться, — вот черта поистине...!»
- …женская
- …образованного человека
- …злодейская
- …гениальная