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Тест на киномана: только избранный продолжит эти 10 фраз за героями Андрея Миронова

Сперва ответьте на все вопросы, а потом будете парадом командовать

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2 комментария
Ярче всего Миронов играл авантюристов. Остапа Бендера как будто под него и писали!

Пусть он и запомнился многим только в амплуа обаятельного мерзавца, в творчестве Андрея Миронова были и серьезные драматические работы, и персонажи-неврастеники. При этом, даже играя второстепенную роль, он всегда запоминался зрителям. Не в последнюю очередь благодаря смешным, а иногда мудрым фразам, которые он произносил при каждом своем появлении. Кстати, вы их хорошо помните? Или только «Федя, дичь!»? Давайте проверим, тем более есть повод: сегодня день рождения великого артиста.

ТЕСТ
1 / 10
«Я думаю, что если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать...?»
  • …критиком
  • …шахматистом
  • …философом
  • …покойником
2 / 10
«Жениться нужно на...»
  • …аристократке
  • …сироте
  • …воровке
  • …пятом десятке
3 / 10
«Напротив. Я так нормален, что...»
  • …даже сам удивляюсь
  • …даже страшно
  • …надеюсь, вам это не покажется противным
  • …нормальнее меня вы здесь никого не найдете
4 / 10
— А кто у нас муж?
— Волшебник.
— ...
  • Нехорошо получается
  • Предупреждать надо
  • Нет, так дело не пойдет
  • Что-то я вдруг захворал
5 / 10
Упадочный стиль! Эпоха...!
  • …модерна
  • …царизма
  • …Керенского
  • …кощунства и безвкусия
6 / 10
«Ну, так и быть, 50 процентов. Половина моя, половина...»
  • …сиротам
  • …наша
  • …ваша
  • …жертвам царизма
7 / 10
«В таком виде я не могу. Мне нужно сначала...»
  • …поправить галстук, надеть носки
  • …выспаться, протрезветь
  • …встать с кровати, одеться
  • …принять ванну, выпить чашечку кофе
8 / 10
«Я не понимаю этих женщин: то они нас не замечают, а то говорят: "Догоните нас". [...]?!»

  • Зачем?
  • На чем?
  • А если я не хочу?
  • А смысл?
9 / 10
«Я думаю так, Пеппи: если женщина что-то просит, то ей надо непременно дать! Иначе она...!»

  • …убьет вас
  • …возьмет сама
  • …обидится
  • …уйдет от вас
10 / 10
А вот фраза из самого известного телеспектакля Миронова:
«Отколотить человека, да на него же еще и сердиться, — вот черта поистине...!»

  • …женская
  • …образованного человека
  • …злодейская
  • …гениальная
ПО ТЕМЕ
Андрей Миронов Актер Цитаты Афоризмы Советское кино Кино Фильмы Тест
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