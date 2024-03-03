От строек до свадьбы с солисткой «Блестящих». Как Алексей Чумаков стал известным певцом

Когда мальчику было 14 лет, его семья переехала в Тюмень. Здесь Алексей окончил школу и поступил в колледж искусств, но проучился в нем только год. Он перевелся на дирижерско-хоровое отделение в аналогичное учебное заведение в Ташкенте. В 1998 году он окончил колледж и вернулся к родителям. Алексей изо всех сил старался пробиться к славе: участвовал в музыкальных конкурсах, писал песни, выступал в барах и ресторанах Тюмени. Нередко в этих заведениях случались ссоры местных криминальных авторитетов — выступление могло прерваться из-за драки или стрельбы. Параллельно Чумаков пытался зарабатывать себе на жизнь. Певец вспоминает, что порой ему приходилось трудиться даже на стройках. В разное время он еще торговал на рынке, рисовал картины на заказ и закатывал варенье в банки.