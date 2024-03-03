От строек до свадьбы с солисткой «Блестящих». Как Алексей Чумаков стал известным певцом

Продолжаем рассказывать о знаменитостях, которые родились или выросли в Тюменской области. Сегодня мы хотим вспомнить историю жизни Алексея Чумакова. Этот брутальный бородач с нежным голосом, покорившим сердца россиянок, жил, учился и работал в Тюмени. Это была совсем небольшая часть его жизни, но очень значимая. Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как трудолюбивый юноша стал звездой эстрады. Его путь начинался с крохотных баров, где проходили разборки банд, и строек, где певец зарабатывал себе на хлеб в перерывах между выступлениями.
Из жаркого Узбекистана в холодную Сибирь
Алексей Чумаков родился в 1981 году в Узбекистане. Его отец работал главным реставратором Собора святителя Алексия Московского (в Самарканде), а мать — врачом-физиотерапевтом. Необычной восточной внешностью и манящим взглядом он обязано именно им: его папа — болгарин, а мама — армянка.
Маленький Алексей обожал музыку и сцену. С самого детства он учился играть на барабанах, вел школьные концерты. В подростковом возрасте он начал петь и писать песни. В 13 лет он выиграл первый вокальный конкурс.
Когда мальчику было 14 лет, его семья переехала в Тюмень. Здесь Алексей окончил школу и поступил в колледж искусств, но проучился в нем только год. Он перевелся на дирижерско-хоровое отделение в аналогичное учебное заведение в Ташкенте. В 1998 году он окончил колледж и вернулся к родителям. Алексей изо всех сил старался пробиться к славе: участвовал в музыкальных конкурсах, писал песни, выступал в барах и ресторанах Тюмени. Нередко в этих заведениях случались ссоры местных криминальных авторитетов — выступление могло прерваться из-за драки или стрельбы. Параллельно Чумаков пытался зарабатывать себе на жизнь. Певец вспоминает, что порой ему приходилось трудиться даже на стройках. В разное время он еще торговал на рынке, рисовал картины на заказ и закатывал варенье в банки.
«Народный артист» и путь к славе
Жизнь Чумакова кардинально изменилась после того, как в 2003 году он попал на шоу «Народный артист» на телеканале «Россия». Алексей занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа Плюс». После этого к мужчине пришла настоящая слава. Вместе с семьей он навсегда переехал в Москву. В Тюмени остался жить только его старший брат Сергей.
Первый музыкальный альбом Чумакова «Сны о чем-то большем» вышел только в 2006 году. В него вошли бессмертные хиты «Я от тебя схожу с ума», «Балалайка» и «Необыкновенная». Артист стал постоянным гостем на телевидении. Он принимал участие в шоу «Танцы на льду» на канале «Россия-1», а также «Король ринга» и «Большие гонки» на Первом. В 2009 году он стал ведущим конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в «Юрмале».
Музыкальная карьера была не единственным занятием Чумакова. Он пробовал себя и как писатель, и как сценарист, и как актер в фильмах и мюзиклах. Вы наверняка этого не знали, но Алексей издал две книги! «В поисках призраков» написана в жанре ужасов, а «47» — триллера. Еще он успел озвучить нескольких персонажей в мультфильмах «Джастин и рыцари доблести», «Спасти Санту», «Алладин» и «Оз: Возвращение в Изумрудный город».
Пик карьеры Чумакова как певца пришелся на начало 10-х. Он гастролировал по Германии, записал еще три альбома, снял несколько популярных клипов (например, «Девочка, девушка, женщина»). Алексей даже выступал дуэтом со всемирно известным американским певцом Майклом Болтоном! Он также вел музыкальные программы на телеканалах «Ю», «Муз-ТВ», «Россия-1». А в некоторых поучаствовал сам! В 2013 году Чумаков стал победителем звездного реалити-шоу «Один в один!» на Первом канале. Во втором сезоне программы он уже вошел в состав жюри.
Звездная жена и любимые дети
В 2013 году Алексей Чумаков женился. Его избранницей стала популярная певица Юлия Ковальчук, экс-солистка группы «Блестящие». До свадьбы молодые люди встречались пять лет. Сейчас у них две дочери: Амелия и Алисия. Первая родилась в 2017 году, а вторая — в 2023-м.
Алексей и Юлия всё еще вместе. Иногда в СМИ вспыхивают слухи об их скором разводе, но они быстро развеиваются. Вместе они прошли через множество испытаний. В том числе и смерть мамы Алексея. Женщина тяжело болела несколько лет и ушла из жизни в 2011 году. Юлия Ковальчук всегда была рядом с любимым и помогла ему это пережить.
Сегодня Алексей ездит по всей стране с сольными концертами. Он регулярно бывает и в Тюмени, которая стала его домом на несколько лет. Последний раз он выступал в СК «Центральный». Тюменцы выстроились в огромную очередь перед входом — зал был полный.