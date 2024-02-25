«Мальчик, водочки нам принеси». А вы сможете пройти сложный тест по цитатам из «Брата» и «Брата-2»?

Сегодня, 25 февраля, отметил бы свое
Режиссер начинал карьеру на Свердловской киностудии. А его «Брат» и «Брат-2» прогремели на весь мир и разлетелись на цитаты, которые не теряют актуальности даже спустя четверть века. Интересно, хорошо ли помните их вы?
Мы составили 13 непростых вопросов: вам нужно восстановить пропущенные слова в легендарных фразах, которые прозвучали в этих двух фильмах. Спорим, что пройти тест без ошибок сможет только истинный фанат!
Обязательно почитайте интервью E1.RU с главным человеком в судьбе Алексея Балабанова — его вдовой Надеждой Васильевой. Она художник по костюмам в большинстве картин режиссера. Надежда Александровна рассказала, каким на самом деле был ее муж.
В 2020 году Первый канал выпустил документальный фильм «Найти своих и успокоиться», посвященный культовому режиссеру.