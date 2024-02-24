Женщина, съевшая 2,5 кило майонеза за три минуты, и еще 4 диких рекорда

Учительница — поглотитель майонеза

Если вам когда-нибудь говорили, что вы очень быстро едите, возможно, вы сможете подвинуть с титула чемпиона Мишель Леско, знаменитую очень быстрым поглощением пищи. Учительница математики из США узнала о своей «сверхспособности» благодаря двум друзьям — парни предложили ей поучаствовать в конкурсе, но увидев, что им предстоит съесть 12 котлет, 12 ломтиков сыра, салат, помидор и гамбургер, резко передумали. А вот Мишель не отступила и, без труда справившись с конкурсом, поняла, что у нее талант.



Мишель Леско несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса: она съела тарелку макарон за 26,69 секунды и справилась с хот-догом без помощи рук всего за 21,6 секунды. Но самым впечатляющим рекордом стало поедание майонеза на скорость: за три минуты Мишель съела три с половиной банки, или почти два с половиной килограмма.