Знакомство с самым желанным турком: россиянка встретилась с Серканом Болатом и разочаровалась

Если еще 10 лет назад русские красавицы увлекались больше актерами Голливуда, то со времен первого нашумевшего в России турецкого сериала «Великолепный век» внимание девушек начало постепенно переключаться на турецкие романтические мыльные оперы. В последнее время самым желанным типажом мужчин для любительниц турецких сериалов стал персонаж Серкан Болат. Его роль в сериале «Постучись в мою дверь» исполнил актер Керем Бюрсин.
Серкан Болат — главный герой турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Настоящее имя актера — Керем Бюрсин. Керем — востребованный актер, известный зрителю также благодаря сериалам «В ожидании солнца», «Дело чести», «Этот город последует за тобой», «Великолепная двойка» и «Если сильно полюбишь».
А пока девушки ждут, что турецкий секс-символ заберет их на теплые берега Турции, блогер Маш Милаш приехала к нему сама. Она нашла его и задала животрепещущий вопрос, а вдобавок снялась с Керемом в одном в сериале. Недавно редакция MSK1.RU выкладывала полное интервью со встречи. А самые интересные моменты смотрите в нашем ролике.
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