«В 90-е тоже такое устраивали»: читатели НГС отреагировали на голую вечеринку, которая может пройти в Новосибирске

Накануне, 16 января, Сергей заверил корреспондента НГС в том, что о предстоящем мероприятии ему сообщил источник, но разглашать его данные не стал. В редакцию Майоров прислал ссылку на Telegram-канал встречи, которую проводит сообщество Sacral Party. Однако в его постах не сказано, что вечеринка будет голой. Журналист пыталась связаться с ее организатором Анастасией, но на момент подготовки публикации на звонки и сообщения она не ответила. Затем организаторы сделали закрытыми свои соцсети и сайт.

