«В 90-е тоже такое устраивали»: читатели НГС отреагировали на голую вечеринку, которая может пройти в Новосибирске

На днях председатель Союза отцов НСО Сергей Майоров заявил, что 10 февраля в Новосибирске хотят провести голую вечеринку, — он просит ее запретить. К новости об этом читатели НГС оставили больше 300 комментариев.
Накануне, 16 января, Сергей заверил корреспондента НГС в том, что о предстоящем мероприятии ему сообщил источник, но разглашать его данные не стал. В редакцию Майоров прислал ссылку на Telegram-канал встречи, которую проводит сообщество Sacral Party. Однако в его постах не сказано, что вечеринка будет голой. Журналист пыталась связаться с ее организатором Анастасией, но на момент подготовки публикации на звонки и сообщения она не ответила. Затем организаторы сделали закрытыми свои соцсети и сайт.
НГС собрал самые интересные комментарии читателей под новостью о голой вечеринке в Новосибирске: одни иронизировали, другие возмутились.
— Если они голыми не будут в общественных местах ходить, мне по барабану, — написал пользователь под ником 281315624.
Читатель techno.mail присоединился:
— Если это частная вечеринка, то какая вам разница? В 90-е тоже такое устраивали. Носок надевал, гамаши только были в размер.
Пользовательница Mон@шка60+ выразила мнение, что «вечеринки» в общественных местах — не редкость.
— В банях, саунах и аквацентрах — на постоянной основе, — пошутила она.
А вот читатель 191910673 считает, что голая вечеринка может пагубно повлиять на молодежь.
— Правильно, что обратили внимание, на таких вечеринках может наркота присутствовать. Чему хорошему они научат молодежь? Работа наркоконтролю обеспечена, пусть не спят, — предположил он, но не предоставил каких-либо подтверждений своим догадкам.
Пользователь под ником Гость тоже оказался против голой вечеринки.
— Правила приличия в общественном месте никто не отменял. В своей квартире, наверное, можно, — и то, чтобы не развращать никого. Во время СВО — запретить! Некуда энергию девать или нечем заняться — вперед на волонтерство. А то свечи блиндажные и предметы первой необходимости со школ собирают, — под публикацией заявил он.
Ранее голую вечеринку Ивлеевой впервые прокомментировал президент РФ Владимир Путин.