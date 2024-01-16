«Необычно украсят стену». Мужчина продает в интернете коллекцию декоративных масок — он просит за нее 24 тысячи

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина продает коллекцию декоративных масок. Он хочет за нее 24 тысячи рублей.
Как утверждается в описании, всего коллекция включает в себя 20 экземпляров. На фотографиях в объявлении видно, что маски разных цветов: серые, зеленые, красные, коричневые, голубоватые; с полосками и пятнами, а также без них. У одних есть нечто наподобие зубов, у других — весьма длинные носы.
Выставленные на продажу маски сделаны из различных материалов, уверяет продавец. Из каких именно, он не уточняет.
— Они будут эффектно смотреться на вечеринках или корпоративе либо необычно украсят стену с подсветкой, — под фото выразил свое мнение автор объявления.
Чтобы подробнее узнать о товаре, корреспондент НГС написала сообщение продавцу, но на момент подготовки публикации он на него не ответил.
Ранее сибирячка выставила на продажу большую коллекцию мини-обуви, за которую попросила 100 тысяч рублей.