«Набор Золушки». Сибирячка продает большую коллекцию мини-обуви — она просит за нее 100 тысяч рублей

В Новосибирске на сайте объявлений женщина выставила на продажу большую коллекцию миниатюрной обуви. Она просит за нее 100 тысяч рублей.
В описании утверждается, что в коллекции больше 100 экземпляров мини-обуви. Судя по фото, часть башмачков и туфель имеют пару, а часть представлены по одному. Есть кеды, кроссовки, крошечные сапоги, лапти и так далее.
— Сделаны из разных материалов. Могу продать поштучно. Цена указана за коллекцию, — отмечается в объявлении.
Чтобы подробнее узнать о товаре, НГС пытался дозвониться до продавца. Но на момент подготовки публикации связаться не удалось.
Новосибирец продает в интернете огромную коллекцию пивных крышек. Он хочет за нее 300 тысяч рублей.