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«Набор Золушки». Сибирячка продает большую коллекцию мини-обуви — она просит за нее 100 тысяч рублей

Коллекция состоит из туфель на каблуках, сапожек, мини-кроссовок

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Женщина продает в интернете коллекцию миниатюрной обуви за 100 тысяч рублей

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В Новосибирске на сайте объявлений женщина выставила на продажу большую коллекцию миниатюрной обуви. Она просит за нее 100 тысяч рублей.

В описании утверждается, что в коллекции больше 100 экземпляров мини-обуви. Судя по фото, часть башмачков и туфель имеют пару, а часть представлены по одному. Есть кеды, кроссовки, крошечные сапоги, лапти и так далее.

Коллекция также включает в себя рождественский носок

Коллекция также включает в себя рождественский носок

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В объявлении написано, что в всего коллекции мини-обуви — больше 100 экземпляров

В объявлении написано, что в всего коллекции мини-обуви — больше 100 экземпляров

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— Сделаны из разных материалов. Могу продать поштучно. Цена указана за коллекцию, — отмечается в объявлении.

Чтобы подробнее узнать о товаре, НГС пытался дозвониться до продавца. Но на момент подготовки публикации связаться не удалось.

Новосибирец продает в интернете огромную коллекцию пивных крышек. Он хочет за нее 300 тысяч рублей.

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