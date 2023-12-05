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«Из разных стран». Новосибирец продает в интернете огромную коллекцию пивных крышек: сколько он за нее хочет?

В коллекции — десятки крышек

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Мужчина продает в интернете большую коллекцию пивных крышек

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В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил на продажу большую коллекцию пивных крышек. Он просит за нее 30 тысяч рублей.

На фото, опубликованных в объявлении, видны десятки разноцветных экземпляров. Сколько именно их в коллекции, продавец не уточнил. Чтобы подробнее узнать о товаре, НГС написал автору объявления, но на момент подготовки публикации он не ответил на сообщение.

— Крышки из разных стран, — сказано в описании.

Недавно редакция рассказывала, что сибирячка продает в интернете шоколад 28-летней давности. Как он выглядит, можно посмотреть здесь. Еще один мужчина нашел в мусорке портрет Ленина, а потом выставил его на продажу за 5 миллионов. Кроме того, новосибирец предлагает купить у него коллекцию песка из разных стран за 100 тысяч рублей.

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