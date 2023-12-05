«Из разных стран». Новосибирец продает в интернете огромную коллекцию пивных крышек: сколько он за нее хочет?

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил на продажу большую коллекцию пивных крышек. Он просит за нее 30 тысяч рублей.

На фото, опубликованных в объявлении, видны десятки разноцветных экземпляров. Сколько именно их в коллекции, продавец не уточнил. Чтобы подробнее узнать о товаре, НГС написал автору объявления, но на момент подготовки публикации он не ответил на сообщение.