Мех, блестки и образ за полмиллиона: сибирячки съехались на «Щелкунчик» с солистами «Большого театра» — рассматриваем наряды

Дети Виктории сегодня пришли на «Щелкунчика» вместе с классом. Как рассказала НГС сибирячка, она уже видела постановку до этого, но с удовольствием ее пересматривает.

— «Щелкунчик» — это часть предновогоднего настроения, состояния. Прекрасно, что у нас такой замечательный Оперный театр, всегда приятно перед Новым годом прийти на «Щелкунчика». На него, я считаю, можно ходить очень много раз. Это всегда дает какую-то сказку и веру, что волшебство существует на самом деле. А этого многим сейчас не хватает, — поделилась Виктория.