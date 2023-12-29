Мех, блестки и образ за полмиллиона: сибирячки съехались на «Щелкунчик» с солистами «Большого театра» — рассматриваем наряды

Культура подбирать шикарные образы для похода в театр как будто уходит в прошлое, но остались постановки вне времени. В Новосибирске это «Щелкунчик» (6+) в НОВАТе под Новый год. Для многих посещение именно этого балета в конце декабря целая традиция. Женщины специально покупают платья только ради одного визита в театр, делают прически, макияж. Корреспонденты НГС побывали на предновогоднем показе «Щелкунчика» в Новосибирске 28 декабря. Именно в этот день в постановке легендарного балетмейстера Юрия Григоровича выступили артисты Большого театра. Мы пообщались со зрительницами и восхитились их стильными образами.
Дети Виктории сегодня пришли на «Щелкунчика» вместе с классом. Как рассказала НГС сибирячка, она уже видела постановку до этого, но с удовольствием ее пересматривает.
— «Щелкунчик» — это часть предновогоднего настроения, состояния. Прекрасно, что у нас такой замечательный Оперный театр, всегда приятно перед Новым годом прийти на «Щелкунчика». На него, я считаю, можно ходить очень много раз. Это всегда дает какую-то сказку и веру, что волшебство существует на самом деле. А этого многим сейчас не хватает, — поделилась Виктория.
Она решила выбрать черное платье. Как рассуждает женщина, это классика, которая подчеркивает женственность, а черный цвет всегда в тренде. За билеты Виктория отдала 2,5 тысячи рублей.
— Я считаю, это, в общем-то, достаточно низкая цена. Люблю сидеть в первых рядах. Не потому что это какие-то там дорогие пафосные места, а я как-то более чувственно сливаюсь и с оркестром, и с действием, которое происходит на сцене. А когда сидишь немного дальше, эффект другой, — рассуждает сибирячка.
Алина и Вика пришли на «Щелкунчика» впервые. Девушки верят, что спектакль подарит им новогоднее настроение. Также их привлекло, что на сцене выступают артисты Большого театра.
Вика выбрала черный костюм. А Алина надела черно-белое платье с открытыми плечами — его девушка покупала специально для этого случая.
— Я долго ждала это платье. Не помню уже, сколько стоит, — признаётся Алина.
Еще одна сибирячка, Ольга, тоже покупала платье специально для похода в театр. Стоило оно, по словам девушки, около 6 тысяч рублей и было куплено в одном из ТЦ Новосибирска. В театр девушка пришла с семьей.
— На «Щелкунчике», конечно, не первый раз, но не были таким составом. Хотим сделать традицией, — объясняет Ольга. — Мне кажется, «Щелкунчик» — наш народный культурный код. Это и мультик, и спектакль, и музыка.
Татьяна и Владимир и их дочь Валерия также специально подбирали наряды. И хотя родители уже видели «Щелкунчика», для дочери это в первый раз. Но Лере, по словам мамы, точно не станет скучно.
— Традиции ходить нет, но Лера занимается балетом, — добавила Татьяна.
Для девочки выбрали черное платье с пышной юбкой. Чем-то образ напоминал костюм балерины. При этом вся семья выглядела органично из-за общего черного цвета.
Валерия с мужем не в первый раз на «Щелкунчике», но постановку именно Юрия Григоровича еще не видели. В последний раз пара была на этом спектакле 6 лет назад.
— Были вдвоем с мужем, сегодня с ребенком уже пришли. Приобщаем потихоньку, — отметила Валерия.
Сибирячка пришла в яркой серебристой юбке в пайетках. Говорит, что это отражает ее новогоднее настроение, ей хотелось чего-то праздничного и нарядного. Также такой яркий элемент образа, по мнению Валерии, соответствует атмосфере театра.
Елена вместе с мужем приехали на «Щелкунчик» из Барнаула. Как объяснила сибирячка, пара старается выбираться на премьеры регулярно.
— Я была на Полунине (артист балета Сергей Полунин. — Прим. ред.) на «Щелкунчике». Даже когда был Полунин на сам Новый год, мы специально приезжали в Новосибирск. Мы любители с супругом, — поделилась женщина.
Платье Елена выбрала в стиле Slavic Girl (Русский стиль). Говорит, что очень рада возвращению тренда — она даже достала свои меха и провела фотосессию с подругами.
— Решила, что уместно будет надеть это платье на великий балет, — добавила Елена.
Елена в костюме с яркими цветами — жительница Томска. Вместе с мужем она приехала на постановку целенаправленно.
— У нас из Томска очень часто и очень многие приезжают к вам в театр. Вот на одну ночь, на один вечер, на один какой-то спектакль, и обратно домой, — добавила томичка.
Как рассказывает Елена, она любит эксклюзивные вещи, аксессуары и сумки. Вместе со всеми украшениями образ Елены стоит около полумиллиона.
Юлия в меховой накидке привлекала внимание многих, кто находился в общем зале. Женщина напоминала даму из театров из романов ХIХ века. Как объяснила Юлия, такой образ ей просто понравился.
— Театр — это праздник, — добавила сибирячка, — я далеко не в первый раз на «Щелкунчике». Это, в какой-то степени, новогодняя традиция. Музыку Чайковского нельзя воспринимать по-другому — только с удовольствием, с наслаждением.
Наталья обычно ходит на «Щелкунчик» 31 декабря, но в этот раз ей придется уехать, и она решила прийти пораньше. Женщина пришла с другом Максимом, который на знаменитом балете впервые.
— Мне было гораздо проще подобрать образ, потому что я люблю яркие цвета. А Максим спрашивал, в чем я буду, в каком цвете. Я сказала, что в красном, поэтому Максим выбрал красный галстук, — рассказала Наталья.
Образ Натальи с украшениями и туфлями стоит чуть больше 20 тысяч рублей.
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