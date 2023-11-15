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Солисты Большого театра выступят в «Щелкунчике» в НОВАТе — в Москве люди сутками стояли в очереди за билетами

Продажи в столице на декабрь уже закрыты

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Люди атаковали Большой театр этой осенью, чтобы попасть на балет

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В Новосибирском театре оперы и балета в двух показах «Щелкунчика» (6+) выступят солисты Большого театра. Об этом сообщает НОВАТ в официальном Телеграм-канале.

В Москве на похожую постановку за билетами собирались гигантские очереди и некоторые даже готовы были стоять сутки. Сейчас в продаже в столице их уже не осталось.

Премьера «Щелкунчика» в хореографии Григоровича, которая более 50 лет идет в Большом театре, в этом году состоялась на сцене НОВАТа в октябре.

— Приятный сюрприз ждет зрителей, купивших билеты на балет «Щелкунчик» в хореографии Юрия Григоровича 26 и 28 декабря: партии Мари и Щелкунчика-принца в этих показах исполнят ведущая солистка Большого театра Мария Виноградова и премьер Большого театра Егор Геращенко, — говорится в сообщении НОВАТа.

В театре добавили, что на эти даты еще есть билеты. Их цена колеблется от 3500 до 12500 рублей.

В начале ноября оперная дива Аида Гариффулина выступила в НОВАТе. Она вышла на сцену в рамках фестиваля искусств «Хворостовский».

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