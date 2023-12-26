Поясняющий Тиньков, разочарованный Киллиан Мерфи и разнообразные коты: смотрим подборку мемов 2023 года

В уходящем году приколисты активно осваивали создание мемов с использованием хромакея. Это породило мощный всплеск кроссоверов, когда разные мемные коты (и не только) появлялись вместе в одном и том же видео.
Не отставали и любители классики, заставившие Олега Тинькова пояснять за всё — от школьных предметов до фильмов Кристофера Нолана. Тем временем Киллиан Мерфи с разочарованием смотрел на всё вокруг (как родной уже, ей-богу), а одна-единственная самая пропащая идея ласкала слух преподавательницы по пению. А помните, когда-то мем был просто черно-белой картинкой с подписью?
В коротком видео чуть выше смотрите подборку мемов, которые запомнились нам в 2023 году. Напишите в комментариях, что мы пропустили. А может быть, что-то из этого вы увидели впервые?