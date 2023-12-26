«Гена потолстел, Рома облысел, Света стала милфой». Как новый сериал «Букины» разочаровал зрителей

В таких моментах не хватает закадрового смеха, который помог бы понять, когда нужно хохотать.

— Раз уж нас отсюда выгоняют, может, займемся в последний раз здесь, в тепле, — предлагает Даша.



— Стоять! В этом месяце уже было, лимит исчерпан, — отвечает Гена.

— Знаешь что? Ты уснул на полпути, и это не считается.

Посмеялись? Идем дальше.