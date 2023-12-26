«Гена потолстел, Рома облысел, Света стала милфой». Как новый сериал «Букины» разочаровал зрителей

18 декабря на телеканале ТНТ состоялась премьера нового сериала «Букины» (18+) — продолжение тех самых «Счастливы вместе» (16+). Однако многие фанаты уже успели раскритиковать ситком Гарика Петросяна. Поэтому наша коллега из E1.RU Дарья Костомина посмотрела первую серию, в которой показано, как изменилась жизнь известной семейки из Екатеринбурга за эти десять лет. Тем, кто еще планирует глянуть сериал, лучше не читать этот текст: в нем есть спойлеры. Далее от первого лица.
По сюжету Гена и Даша Букины живут в большом доме и счастливы — ведь их надоедливые дети давно покинули семейное гнездышко. У Ромы свой бизнес — он владеет крутыми тачками: BMW, Mercedes... а точнее, их уменьшенными копиями, на которых катает детей в парке (а когда-то у месье Грандмастер Бита были большие планы на жизнь). Света уехала в столицу, где родила дочь от состоятельного мужа.
Дом Букиных, как и их прошлая квартира, стоит без ремонта. А еще Гена уже не продавец обуви. Он выкупил свой магазин, правда, чтобы сделать это, глава семейства взял кредит и заложил дом. Теперь ему нужно найти сто тысяч рублей, чтобы не остаться на улице вместе с Дашей, которая не работает, но интересуется марафонами желаний.
— Прав был мой астролог, мой муж — дебилоид, — говорит она.
— Значит, так: кто обзывается — тот сам так называется, — отвечает ей Гена.
Между супругами уже нет тех самых саркастичных, остроумных, но добродушных подколов: на заметку взять даже ничего не хочется. Возникает ощущение, что герои лишились чувства юмора за эти десять лет. Режиссеры попытались напомнить о характерах своих героев через небольшие зарисовки. Например, все знают, как Гена не любит заниматься сексом с Дашей? Так вот, авторы сделали это несуразно, пошло и совсем не к месту.
В таких моментах не хватает закадрового смеха, который помог бы понять, когда нужно хохотать.
— Раз уж нас отсюда выгоняют, может, займемся в последний раз здесь, в тепле, — предлагает Даша.
— Стоять! В этом месяце уже было, лимит исчерпан, — отвечает Гена.
— Знаешь что? Ты уснул на полпути, и это не считается.
Посмеялись? Идем дальше.
У Ромы воруют все машины, и он вынужден вернуться к родителям. Одновременно к ним приезжает всё такая же легкомысленная Света с дочерью. Оказывается, младшая Букина рассталась со своим богатеньким мужем.
— Я думала, что мы подписываем свадебные открытки, а мы подписываем брачный договор, по которому он мне изменять может, а я у него забрать полдома — нет, — говорит Света.
Дети узнают, что Гене нечем платить за кредит и они могут лишиться своего единственного дома. Кроме того, у Букиных появляются новые соседи, с которыми они сразу вступают в конфликт. И это не совсем те отношения, которые были с Толиком и Леной Полено.
Герои остались такими же неудачниками — и их хочется только пожалеть. Многие зрители оставили комментарии под трейлером на YouTube:
— Забыли пригласить того, кто умеет шутить. По сравнению со старой версией — шлак без юмора.
— Посмотрел первую серию. Как я и ожидал, это будет полный провал. Раньше это был смешной сериал с непринужденным юмором, а теперь совсем не смешной. Я не знаю, зачем нужно снимать продолжения таких сериалов. Те же актеры, шикарное качество съемки, но совершенно другая атмосфера. Нет никакого желания смотреть это скучное повествование дальше.
— Пока абсолютно не нравится и неинтересно. Это прям тот случай, когда лучше бы сериал остался только как ностальгия. Новые сериалы типичные до ужаса, одна и та же музыка, я прям как будто посмотрела новых «Папиных дочек» или любой другой новый сериал от ТНТ или СТС.
Также зрителям совсем не хватило колких шуток, закадрового смеха, заставки и развития героев. Режиссеры попытались внедрить тех же персонажей в мир, который давно изменился, как и сами актеры. Уже нет того уюта — постоянно открытой двери и легендарного дивана, на котором собиралась вся семья.
— Надо сказать, что я смотрела «Счастливы вместе» как легкий ситкомчик. А сейчас я очень разочарована, не надо было этого делать, как я считаю. Сюжет и шутки стремные. Как-то уже не этого ждешь от героев в их возрасте. Опять те же неудачники.
— Гена потолстел, Рома облысел, Света стала милфой. И только Даша осталась сама собой.
— Раньше ощущалась «реальность»: старая квартира, диван рваный, теперь всё будто из журнала Франции про моду. Всё фальшиво.
— Это провал. Увидите! Нет Лены Полено, нет той постиронии, нет лозунга «Без баб!».
— Бездарный, высосанный из пальца сценарий, тупейшие диалоги, отвратительные цвета, где все как из солярия, крупные планы. Спасибо, что испортили память о любимом сериале детства.
Конечно, есть зрители, которым понравилось продолжение сериала. Однако пока негативные комментарии перевешивают положительные — ностальгия все-таки не сработала. И скорее всего, люди так и не увидят тех самых Букиных, которые, несмотря на свои различия и особенности, когда-то были «счастливы вместе».
Съемки сериала прошли в Москве с прежним актерским составом. Ранее Виктор Логинов рассказал E1.RU о новых подробностях перезапуска.
Также мы показывали, как изменилась жизнь актеров популярного и многим полюбившегося сериала «Счастливы вместе». Кто-то из них насовсем ушел с телеэкранов, а кто-то продолжил играть в театре и даже открыл собственный бизнес.