Я пою до конца: кто выступит по телевизору на Новый год

В последние пару лет эстрадные ряды так поредели, что, кажется, поздравлять нас с Новым годом с экранов телевизоров уже некому. Кроме, разве что, бессмертных Киркорова и Баскова. Но даже на таком кажущемся безрыбье телевизионщики выкрутились. Рассказываем, кому мы будем подпевать со дня на день.

