Я пою до конца: кто выступит по телевизору на Новый год

В последние пару лет эстрадные ряды так поредели, что, кажется, поздравлять нас с Новым годом с экранов телевизоров уже некому. Кроме, разве что, бессмертных Киркорова и Баскова. Но даже на таком кажущемся безрыбье телевизионщики выкрутились. Рассказываем, кому мы будем подпевать со дня на день.
Старая гвардия
Если что-то у нас и не меняется, то это — появление на новогодних шоу звезд эстрады первой величины. Сложнее всего следить за происходящим придется фанатам Филиппа Киркорова — артист появится сразу на четырех каналах, успевай только переключать. На Первом Киркоров исполнит свой хит «Цвет настроения синий», на «России 1» выступит с более классическим репертуаром, а на НТВ окажется в жюри новогоднего выпуска «Масок».
Еще один рекордсмен по появлению на новогоднем телевидении — Дима Билан. Артист споет свои хиты на Первом, «России 1» и на НТВ. Там он, кстати, выступит в дуэте с Сергеем Лазаревым — артисты выйдут на сцену в масках мамонтенка и скорпиона.
После выступления Лазареву придется быстро перевоплощаться из скорпиона в короля. Ведь его уже будут ждать на «России 1», где певец исполнит номер вместе со своим девятилетним сыном. Школьнику будут искать Золушку.
Впрочем, вы лучше нас знаете, какие артисты регулярно появляются на новогодних шоу. В канун Нового года также выступят Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Лев Лещенко, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, «Руки Вверх!», Валерия, Стас Михайлов и многие другие.
Молодежь
В этом году вместе с артистами, десятилетиями празднующими Новый год вместе с россиянами, на сцене появятся новые лица. Например, на Первом канале продюсеры решили дать голос музыкантам, набравшим популярность на YouTube: с новогодней сцены выступит группа Dabro — их песня «Юность» выстрелила на видеохостинге, набрав миллионы просмотров и сделав артистов знаменитыми.
Еще одно новое лицо на праздничных экранах — певец Хабиб, который прославился благодаря своим каверам на известные песни. Перепевая чужие треки, музыкант решил исполнить и свой: в 2020 году он опубликовал песню «Ягода малинка», взорвавшую интернет. Сейчас у трека 672 миллиона просмотров.
Также из «молодых» звезд с Новым годом нас поздравят Клава Кока, Мари Краймбрери, группа Cream Soda, Jony, Люся Чеботина, SHAMAN и другие. В чистилище между молодежью и старперцами в этом году оказались Егор Крид, Баста, Нюша и Бьянка.
Отменяем поп, включаем рок
Тем, кто не хочет начинать Новый год с поп-музыки, стоит обратить внимание на праздничный «Квартирник у Маргулиса», который пройдет по НТВ сразу после «Новогодних масок». «Новоселье по-новогоднему» выделяется среди прочих шоу бунтарским настроением: среди приглашенных звезд большое количество рокеров.
Брутальные музыканты сыграют лучшие мировые и свои главные хиты. Не обойдется и без музыкальных сюрпризов: слышали когда-нибудь, чтобы «Ария» выступила вместе с Ларисой Долиной? А представляете, как «КняzZ» играет на одной сцене с фолк-ансамблем «Петр Валентинович»? В новогоднюю ночь эти артисты сойдутся вместе.
Одной из самых ярких групп вечера станет The Hatters, вместе с ними на сцене у Маргулиса выступят Сергей Шнуров, Uma2Rman, «Воскресенье» и многие другие.