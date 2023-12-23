freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 6/10
usd 91.94
eur 101.29
СрочноКак сносили Park Café — вспоминаем его историю
Все новости
Все новости
Обзор

Я пою до конца: кто выступит по телевизору на Новый год

Интересные программы найдут для себя не только попсовики-затейники

238
Как говорится, с кем новый год встретишь, так его и пропоешь

Как говорится, с кем новый год встретишь, так его и пропоешь

Поделиться

В последние пару лет эстрадные ряды так поредели, что, кажется, поздравлять нас с Новым годом с экранов телевизоров уже некому. Кроме, разве что, бессмертных Киркорова и Баскова. Но даже на таком кажущемся безрыбье телевизионщики выкрутились. Рассказываем, кому мы будем подпевать со дня на день.

Старая гвардия

Если что-то у нас и не меняется, то это — появление на новогодних шоу звезд эстрады первой величины. Сложнее всего следить за происходящим придется фанатам Филиппа Киркорова — артист появится сразу на четырех каналах, успевай только переключать. На Первом Киркоров исполнит свой хит «Цвет настроения синий», на «России 1» выступит с более классическим репертуаром, а на НТВ окажется в жюри новогоднего выпуска «Масок».

Наши корреспонденты побывали на записи одного из новогодних шоу. На нём также замечен Филипп Бедросович

Наши корреспонденты побывали на записи одного из новогодних шоу. На нём также замечен Филипп Бедросович

Поделиться

Еще один рекордсмен по появлению на новогоднем телевидении — Дима Билан. Артист споет свои хиты на Первом, «России 1» и на НТВ. Там он, кстати, выступит в дуэте с Сергеем Лазаревым — артисты выйдут на сцену в масках мамонтенка и скорпиона.

Артисты повторят свой номер из <nobr class="_">4-го</nobr> сезона

Артисты повторят свой номер из 4-го сезона

Поделиться

После выступления Лазареву придется быстро перевоплощаться из скорпиона в короля. Ведь его уже будут ждать на «России 1», где певец исполнит номер вместе со своим девятилетним сыном. Школьнику будут искать Золушку.

Завидный жених растет!

Завидный жених растет!

Поделиться

Впрочем, вы лучше нас знаете, какие артисты регулярно появляются на новогодних шоу. В канун Нового года также выступят Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Лев Лещенко, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, «Руки Вверх!», Валерия, Стас Михайлов и многие другие.

Лев Лещенко уже успел получить цветы за новогоднее выступление

Лев Лещенко уже успел получить цветы за новогоднее выступление

Поделиться

Молодежь

В этом году вместе с артистами, десятилетиями празднующими Новый год вместе с россиянами, на сцене появятся новые лица. Например, на Первом канале продюсеры решили дать голос музыкантам, набравшим популярность на YouTube: с новогодней сцены выступит группа Dabro — их песня «Юность» выстрелила на видеохостинге, набрав миллионы просмотров и сделав артистов знаменитыми.

Еще одно новое лицо на праздничных экранах — певец Хабиб, который прославился благодаря своим каверам на известные песни. Перепевая чужие треки, музыкант решил исполнить и свой: в 2020 году он опубликовал песню «Ягода малинка», взорвавшую интернет. Сейчас у трека 672 миллиона просмотров.

Новое поколение — уже на экранах

Новое поколение — уже на экранах

Поделиться

Также из «молодых» звезд с Новым годом нас поздравят Клава Кока, Мари Краймбрери, группа Cream Soda, Jony, Люся Чеботина, SHAMAN и другие. В чистилище между молодежью и старперцами в этом году оказались Егор Крид, Баста, Нюша и Бьянка.

Подозреваем, что SHAMAN останется на «голубых огоньках» надолго

Подозреваем, что SHAMAN останется на «голубых огоньках» надолго

Поделиться

Отменяем поп, включаем рок

Тем, кто не хочет начинать Новый год с поп-музыки, стоит обратить внимание на праздничный «Квартирник у Маргулиса», который пройдет по НТВ сразу после «Новогодних масок». «Новоселье по-новогоднему» выделяется среди прочих шоу бунтарским настроением: среди приглашенных звезд большое количество рокеров.

Атмосфера у Маргулиса отличается от соседей по каналу

Атмосфера у Маргулиса отличается от соседей по каналу

Поделиться

Брутальные музыканты сыграют лучшие мировые и свои главные хиты. Не обойдется и без музыкальных сюрпризов: слышали когда-нибудь, чтобы «Ария» выступила вместе с Ларисой Долиной? А представляете, как «КняzZ» играет на одной сцене с фолк-ансамблем «Петр Валентинович»? В новогоднюю ночь эти артисты сойдутся вместе.

Одной из самых ярких групп вечера станет The Hatters, вместе с ними на сцене у Маргулиса выступят Сергей Шнуров, Uma2Rman, «Воскресенье» и многие другие.

Поделиться

По теме

Новый годАктерыАртистыГолубой огонекПервый каналРоссия 1НТВНиколай БасковФилипп КиркоровЛазаревДима БиланВаенгаЛеонид АгутинГригорий ЛепсSHAMANАндрей Малахов
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter