«Строится на частные инвестиции»: мэрия возьмет в аренду ледовый городок на набережной

В Новосибирске муниципальное учреждение возьмёт во временное владение и пользование ледовый городок на Михайловской набережной. Цена договора на аттракцион составляет свыше 20 миллионов рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок, заказчиком работ выступает МАУ Новосибирска «Дирекция городских парков». Детали работ в документах не уточняются, указано, что договор заключили с исполнителем 8 ноября.
— Срок исполнения: 08.11.2023 — 10.04.2024, — указан в документах.
НГС связался с учредителем ООО «Лед-Шоу Парк», индивидуальным предпринимателем Сергеем Машаровым с просьбой прокомментировать ситуацию. Он уточнил, что исполнителем договора станет не организация, а ИП. Городок планируется взять во временное владение для пользования посетителями.
— Он строится на частные инвестиции и, соответственно, будет платным. Это не городские или бюджетные деньги. Требуется ледовый городок, я его возвожу на частные инвестиции. Потом меня нанимают, чтобы я его обслуживал, — сказал Сергей Машаров. — Тут все работает через кассы парка.
Специалист уточнил, что аттракцион планируется открыть 30 декабря этого года, но сроки закрытия ледового городка не установлены.
— Это все погода. В прошлом году нас перед 23 февраля дождь смысл. А иногда до 8 марта тянем, — сказал специалист.
НГС направил запрос в МАУ «Дирекция городских парков» с просьбой прокомментировать договор, связанный с аттракционом.
В начале ноября стало известно, что в этом году тема ледового городска — «Времена года». Стоимость билетов на аттракцион решили поднять.