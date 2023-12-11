«Строится на частные инвестиции»: мэрия возьмет в аренду ледовый городок на набережной

НГС направил запрос в МАУ «Дирекция городских парков» с просьбой прокомментировать договор, связанный с аттракционом.



В начале ноября стало известно, что в этом году тема ледового городска — «Времена года». Стоимость билетов на аттракцион решили поднять.

