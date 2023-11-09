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Новый год 2024 в Новосибирске

Стала известна тема ледового городка на Михайловской набережной — цены на вход в этом году поднимут

Сохранились льготы для многодетных и инвалидов

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По размеру городок будет такой же, как в прошлом году

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На Михайловской набережной в Новосибирске начали готовить площадку для ледового городка. Откроется он в конце декабря. Как стало известно редакции НГС, цена на вход в этом году будет увеличена.

— В этом году тема — «Времена года». Мы уже готовимся, устанавливаем ограждения, в пятницу приедут рабочие. Само строительство начнется, когда встанет лед, — объяснил корреспонденту НГС директор «Лед-Шоу Парка» Сергей Машаров.

По размеру городок будет такой же, как в прошлом году. Стоимость билетов в этом году решили поднять. Взрослый будет стоить 450 рублей, детский — 350 рублей. Планируются льготы для многодетных: взрослый билет — 350 рублей, детский — 300 рублей. Бесплатно смогут пройти инвалиды, дети до 3 лет и участники боевых действий (при предъявлении подтверждающего документа). Повышение цен составило примерно 100 рублей.

В прошлом году ледовый городок был посвящен юбилею Новосибирска, которому в 2023 году исполнилось 130 лет.

Ледовый городокНовый год - 2024Новый год в НовосибирскеМихайловская набережная
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