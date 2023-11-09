Стала известна тема ледового городка на Михайловской набережной — цены на вход в этом году поднимут

По размеру городок будет такой же, как в прошлом году. Стоимость билетов в этом году решили поднять. Взрослый будет стоить 450 рублей, детский — 350 рублей. Планируются льготы для многодетных: взрослый билет — 350 рублей, детский — 300 рублей. Бесплатно смогут пройти инвалиды, дети до 3 лет и участники боевых действий (при предъявлении подтверждающего документа). Повышение цен составило примерно 100 рублей.