Стала известна тема ледового городка на Михайловской набережной — цены на вход в этом году поднимут

На Михайловской набережной в Новосибирске начали готовить площадку для ледового городка. Откроется он в конце декабря. Как стало известно редакции НГС, цена на вход в этом году будет увеличена.
— В этом году тема — «Времена года». Мы уже готовимся, устанавливаем ограждения, в пятницу приедут рабочие. Само строительство начнется, когда встанет лед, — объяснил корреспонденту НГС директор «Лед-Шоу Парка» Сергей Машаров.
По размеру городок будет такой же, как в прошлом году. Стоимость билетов в этом году решили поднять. Взрослый будет стоить 450 рублей, детский — 350 рублей. Планируются льготы для многодетных: взрослый билет — 350 рублей, детский — 300 рублей. Бесплатно смогут пройти инвалиды, дети до
В прошлом году ледовый городок был посвящен юбилею Новосибирска, которому в 2023 году исполнилось 130 лет.