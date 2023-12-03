В новосибирском аэропорту Толмачево заметили певицу Валерию и Иосифа Пригожина

В Новосибирск прилетели певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. О том, что они оказались в городе, сообщил музыкант Паскаль (настоящее имя Павел Титов). Он опубликовал фотографию с супружеской парой на своей странице во «ВКонтакте» 29 ноября.
— Приятная встреча в аэропорту Новосибирска. Утро раннее, мы прилетели. А наши коллеги покидают сей прекрасный город, — написал артист.
Известно, что певица Валерия должна была выступить с концертом в Новосибирске 28 ноября. Как сообщается в группе единого билетного пространства kassy.ru во «ВКонтакте», выступление певицы состоялось во Дворце культуры Железнодорожников.
Накануне на сайте министерства обороны Российской Федерации сообщалось, что в Новосибирске прошло торжественное мероприятие по случаю 25-ой годовщины со дня образования соединения противовоздушной обороны. Во время него для участников провели праздничный концерт, на котором выступал в том числе певец Паскаль. Об этом заявили в пресс-службе Центрального военного округа.
В конце ноября в Новосибирске отменили концерт рок-группы «Алиса». Выступление музыкантов перенесли на 2024 год из-за болезни одного из артистов.