В новосибирском аэропорту Толмачево заметили певицу Валерию и Иосифа Пригожина

В Новосибирск прилетели певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. О том, что они оказались в городе, сообщил музыкант Паскаль (настоящее имя Павел Титов). Он опубликовал фотографию с супружеской парой на своей странице во «ВКонтакте» 29 ноября.

